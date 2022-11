Asociaciones de prensa señalan que las periodistas detenidas por el acto en el Museo del Prado podrían ser "cómplices"

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han señalado que la periodista y la estudiante detenidas por cubrir el acto en el que dos activistas pintaron la pared del Museo del Prado y se pegaron las manos a los marcos Las Majas de Goya podrían ser "cómplices" y "tendrán que responder" como ciudadanas y no como periodistas.



En las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad y según las declaraciones de varios testigos, las detenidas habrían participado en la organización de la reivindicación, han señalado fuentes policiales a Europa Press. A ambas se les imputan delitos por daños contra el patrimonio y alteración del orden público.

"No las han detenido por un acto en el que ejercían la profesión, por lo tanto no podemos hablar de derecho a la información. Que sean periodistas no les da patente para ejecutar cualquier tipo de actuaciones como, en este caso, incívicas. Se han expresado como ciudadanas, no como periodistas, y como ciudadanas tendrán que responder", ha declarado el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.



Desde la Junta Directiva de la APM han diferenciado el hecho de que fueran convocadas para cubrir la noticia y participasen del delito. "Lógicamente han sido convocados para ello. Como se convoca, por ejemplo para una manifestación ante el Congreso. No aceptaríamos que se detuviera a los periodistas", apunta. En ese primer caso, consideran que se pueden amparar a la libertad de prensa.



Sin embargo, "lo que diferencia este caso es que les han convocado, si es que ellas no formaban parte de la organización, para dar cuenta de un delito". "En ese caso, si no alertan a la policía, son cómplices antes que periodistas. Y lo primero prevalece. O sea que si se comprueba que iban con los otros dos, no podemos salir en su defensa", ha concluido.



El abogado de la periodista ha señalado que las dos se encontraban en el Museo del Prado para informar de la acción de las activistas, que pegaron sus manos a los marcos de los cuadros La maja desnuda y La maja vestida, tras escribir en la pared el mensaje de "+1,5º" para "alertar sobre la subida de temperatura mundial que provocará un clima inestable y graves consecuencias en todo el planeta".