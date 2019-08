El rapero madrileño C. Tangana, cuyo concierto del próximo sábado en Bilbao fue cancelado por sus "letras machistas", ha asegurado este jueves que "censurar y prohibir no es la forma de educar". "No proyecto una imagen de la mujer, proyecto muchas", ha asegurado.

A través de su cuenta de Twitter, el artista se ha pronunciado dos semanas después de que el Ayuntamiento de la capital vizcaína vetase su actuación, programada para el sábado 24 de agosto en el marco de la Aste Nagusia.

"En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas", se ha defendido Tangana, que horas antes había agradecido "a toda la gente" que ha "levantao la voz" por el en los últimos días.

Asimismo, el rapero ha anunciado un concierto gratuito en Bilbao "contra la censura institucional" para el próximo sábado, día en el que estaba programada su actuación.

La cancelación de su actuación, justificada en el contenido de las letras de algunas de sus composiciones, llegó después de que cerca de 10.000 personas reivindicaran en menos de 24 horas que su concierto fuese excluido de la Semana Grande de Bilbao.

Desde el Consistorio aseguraron que la decisión fue tomada por "la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres. Tras una gran reflexión, hemos decidido que, en este momento, no deberíamos seguir adelante con la contratación de este artista", explicó entonces la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun.