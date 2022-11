La Audiencia de Navarra no rebajará las condenas por agresión sexual a 'la manada' con la ley del 'solo sí es sí'

La Audiencia Provincial de Navarra ha acordado que no rebajará las condenas impuestas a los agresores sexuales con la aplicación de la nueva ley del 'solo sí es sí'. Los magistrados solo revisarán aquellas penas cuya imposición resulte superior o más grave que las que fija la nueva norma para sancionar el mismo delito. Es decir, si las penas que hayan sido establecidas en su día "pueden ser también imponibles" con el actual marco legislativo, se darán por no revisables. Esta será la pauta a seguir hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie "estableciendo una doctrina jurisprudencial en relación con la aplicación de ley orgánica 10/2022", apuntan fuentes judiciales.

"No se procederá a la revisión de la pena en aquellos casos en que la pena impuesta resultase también imponible con arreglo al nuevo marco legal", señalan desde la Justicia navarra. Esta decisión cobra especial relevancia porque fue precisamente el caso de la violación grupal de 'la manada', en las fiestas de San Fermín, en Pamplona, el que incentivó el endurecimiento de la regulación sobre el consentimiento.

Hasta la fecha, se han presentado en la comunidad más de una veintena de solicitudes de revisión de condenas, entre ellas la de Ángel Boza, uno de los miembros de 'la manada', que pide una rebaja de un año y tres meses en su pena. La Audiencia de Navarra se alinea así con la Fiscalía y se desmarca de lo acordado por otros tribunales, como las audiencias de Madrid, Málaga, Alicante o Granada, partidarias de aplicar la ley más favorable al reo, haciendo uso de una mala interpretación de la norma.