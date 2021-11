Las autonomías estudian la ampliación del pasaporte covid ante el aumento de la incidencia

La situación epidemiológica se complica por momentos en nuestro país. Lo que ya apunta a sexta ola va tomando forma con unos datos de incidencia al alza cada día. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las comunidades van desgranando algunas propuestas para intentar aplacar los contagios de cara al inminente periodo festivo, donde los contactos sociales se incrementan exponencialmente.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad estudia un paquete de nuevas medidas con el fin de hacer frente a este repunte de la incidencia, cuya aplicación quedará en manos de las comunidades. El documento, pendiente de aprobación, propone medidas más laxas y restricciones menos contundentes para los eventos multitudinarios.



País Vasco

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha adelantado que en Euskadi se suspenderán aquellas actividades o eventos en los que no se puedan garantizar las medidas de prevención y se solicitará al Tribunal Superior de Justicia autorización para exigir el certificado covid en lugares de ocio nocturno o de restauración a mayores de 12 años.

Se trata de medidas dirigidas a municipios cuyas tasas de incidencia acumulada superen los 150 casos por 100.000 habitantes. El requerimiento de dicho certificado, de aprobarse, sería obligado al ingresar en establecimientos de ocio nocturno; en establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades musicales y de baile como conciertos; o en restaurantes donde puedan coincidir simultáneamente grupos grandes de personas con aforo autorizado superior a 50 comensales.

Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana tiene el propósito de implantar la obligatoriedad del denominado pasaporte covid en todos aquellos lugares "donde sea razonable" y siempre tratando de "huir de restricciones innecesarias".



Así lo ha asegurado este martes el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, quien ha explicado que la Abogacía de la Generalitat estudia la cobertura legal para acelerar la implantación de la obligación de presentar el certificado de vacunación en determinados espacios y ha dicho que cuando haya un informe definitivo se hará público y se comunicará a los sectores afectados.

En todo caso y haya o no cobertura general de la Administración del Estado, Puig ha manifestado que "la toma de decisiones final será de la Generalitat".

Catalunya

El Govern, por su parte, estudia ampliar el uso del certificado covid a otros sectores además del ocio nocturno en Catalunya, donde la escalada de contagios es "preocupante", una medida que no será "inmediata" y que pretende evitar nuevas restricciones, ha señalado este martes la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja.



"Los datos son preocupantes pero no está previsto que, con carácter inmediato, se implante el certificado covid más allá del ocio nocturno, aunque si hay que tomar nuevas medidas porque los datos continúan al alza y malos, antes que restricciones de horarios o de aforos se ampliará en otros ámbitos", ha apuntado Plaja, quien ha rechazado avanzar a qué sectores se extendería.

Castilla y León

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha anticipado que la comunidad plantea pedir el pasaporte covid en los lugares cerrados en los que hay que quitarse la mascarilla, como el ocio nocturno, albergues y hostelería. Esta exigencia se aplicaría por territorios y según los indicadores, de manera temporal y proporcional, para que cuente con el aval de la justicia.



Casado ha confiado en que esta medida salga adelante en la Comisión de Salud Publica de hoy y en el Consejo Interterritorial de Salud, ya que es mejor aplicarla de "forma coordinada" por todas las comunidades, aunque si no fuera así Castilla y León "pondrá" esta restricción. La consejera ha explicado que requerirá contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque deberá ser una decisión en la que se definan "territorios, indicadores y tiempo y proporcionalidad".

Galicia

También Galicia, comunidad en la que ya se exige el certificado covid para acceder a los locales de ocio nocturno, ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ampliar su uso. El objetivo de la Xunta no es otro que poder exigir el certificado o PCR negativa a los visitantes o acompañantes de los pacientes que están ingresados en los hospitales gallegos. Una medida que quieren hacer extensiva también a los trabajadores sanitarios.



Por otra parte, el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, ha abogado este martes por "ser prudentes" y "no precipitarse" en la relajación de las medidas sanitarias en centros educativos.

Rodríguez ha explicado que en estos momentos es conveniente "estar atentos" a la evolución de la pandemia, ya que "no tiene sentido correr para volver hacia atrás". "Tienen que ser las autoridades sanitarias quienes nos orienten en un sentido o en otro", ha apuntado el responsable autonómico, que ha tildado de "muy cambiante" la situación epidemiológica.

Cantabria

Más expeditivo se ha mostrado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha pedido este martes que, más que establecer nuevas restricciones por la covid, "se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar", o se obligue a los no vacunados a "quedarse en casa, cerrados a cal y canto".

"No hay derecho a que haya gente que no se quiera vacunar", ha manifestado el presidente cántabro que se ha mostrado "seguro de que todo el mundo va a acabar ahí", en la vacunación obligatoria, Revilla ha reconocido que "parece ser" que actualmente no hay "suficientes instrumentos jurídicos para que eso sea posible".

Comunidad de Madrid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha recalcado que la situación en la región con la covid "no es la misma" que en el resto de países de Europa para descartar que se baraje la adopción de medidas de endurecimiento de las restricciones.



Ruiz Escudero ha insistido así en que la región se encuentra en mejor situación que países como Alemania o Reino Unido y ha desestimado la opción de seguir la estela de otros países europeos que han anunciado nuevas restricciones y ha reiterado la necesidad de "responsabilidad, prudencia y continuar con la vacunación, que es lo que ha marcado la diferencia".

Extremadura

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha descartado que en la región se vayan a tomar nuevas medidas para combatir el coronavirus y ha apelado a la "responsabilidad" de los ciudadanos de cara al Black Friday o las fiestas navideñas.

"Ya no es una cuestión de medidas obligatorias es una cuestión de responsabilidad y de autocontrol y a eso apelo", ha subrayado Vergeles, al tiempo que ha destacado que "no hay indicadores" que digan que se puede entrar "en breve" en una "transmisión comunitaria descontrolada" sino que hay una transmisión "controlada".