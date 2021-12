El Ayuntamiento de Madrid incumple el protocolo sanitario en los parques de bomberos: "Están jugando a la ruleta rusa"

Al menos desde febrero de 2021, el Ayuntamiento de Madrid incumple los protocolos sanitarios contra la covid en los parques de bomberos de la ciudad, evitando hacer un rastreo de todos los contactos estrechos de un positivo y reduciendo a la mínima expresión las situaciones susceptibles de provocar un contagio entre los bomberos. Además, el Ayuntamiento permite que estos trabajadores esenciales sigan prestando servicio aún siendo positivos si considera que la carga viral es baja. La noticia, adelantada por el diario El País, parte de una denuncia del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que señala directamente al Departamento de Salud Laboral del Ayuntamiento de Madrid y a la Unidad Médica de Bomberos.

"En la última nota enviada por el jefe del Cuerpo, se viene a decir que se van a limitar a considerar como contactos estrechos a los compañeros que compartan habitación en los parques de bomberos, que no suelen ser más de o tres a la vez. Se olvidan, aposta, no sólo de lo que la Comunidad de Madrid les ha dicho ya en tres ocasiones, que deben valorar el protocolo del Ministerio de Sanidad, sino también de lo que implica la convivencia en los parques de bomberos: no sólo dormimos juntos, también comemos juntos, compartimos vestuarios, duchas y estamos siempre en estrecho contacto. Hacemos toda la vida en el parque. Están pasando por alto positivos y están dejando que contagien a otros compañeros en la siguiente guardia", confirma a Público Carlos Sánchez, delegado de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO en el Ayuntamiento de Madrid y jefe de grupo en el parque de Bomberos de Puerta de Toledo.

Según Sánchez, el Ayuntamiento de Madrid muestra "una clara intencionalidad de no detectar todos los casos de covid y maquillar así los números". Una actitud incomprensible desde su punto de vista: "No hacer rastreo ni seguimiento de todos los contactos estrechos al final es una estrategia un poco burda de ocultar los positivos que hay en los turnos. Es contraproducente: si no intentas frenar la transmisión luego esto te va a estallar en la cara y lo único que se va a lograr es que la bola crezca y haya aún más casos", sostiene este bombero y sindicalista.

La razón de esta estrategia seguida por el Ayuntamiento de Madrid puede tener su origen en lo ajustada que está la plantilla del Cuerpo de Bomberos, apunta Juan Carlos Nicolás, secretario general de la sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Madrid. "La situación es difícil y el Ayuntamiento está apretando a la gente. Ha habido una mala planificación y la tasa de reposición en los últimos 10 años ha sido muy baja", explica Nicolás.

Actualmente en Madrid hay unos 1.400 bomberos. Según datos del Ayuntamiento recogidos por El País, el pasado lunes 26 de diciembre había 141 bomberos de baja por coronavirus. Sánchez sube la cifra a 250. "Es una burrada", certifica.

Ignorar y reducir las situaciones que por protocolo definen lo que es contacto estrecho implica que se hagan muchas menos PCR y por lo tanto, el número de contagios detectados sea menor. Así lo ilustra Sánchez: "Si antes, en un turno de 20 le hacían la prueba a 15 compañeros, pues ahora al sólo considerar situación de riesgo compartir dormitorio se le hacen a dos o tres por turno".

Sánchez también apunta otro asunto polémico: el de la carga viral del contagiado. El Ayuntamiento de Madrid decide si un bombero puede trabajar pese a ser positivo si considera que la carga viral es baja, es decir si tiene lo que se denomina "ciclos altos". Con una carga viral baja desaparece la capacidad de contagio.

Pese a ello, Sánchez se muestra escéptico y acude de nuevo a lo que marca el protocolo de Sanidad: "La valoración de los ciclos tiene con completarse con una prueba serológica que indique si el contagiado ya tiene los anticuerpos; si los tiene, entonces se puede afirmar que esos ciclos altos se corresponden con el final de la enfermedad y que ya no hay capacidad infectiva, pero si no se hace la prueba serológica es una temeridad".

Y esas pruebas serológicas no se hacen. Sánchez sabe de lo que habla. Él mismo contrajo el coronavirus y no quisieron darle la baja, por lo que tuvo que acudir a su centro de salud para que se la dieran. El viernes 17 de diciembre empezó a desarrollar los síntomas, pero lo que ocurrió después le dejó con la boca abierta. "Lo mío es escandaloso. Ya con la PCR, el lunes 20 le comenté al médico que tenemos la situación. Es más, después de hacerme la PCR me encontraba peor, pero el médico me dijo que tenía los ciclos altos que a lo sumo si el 24 estaba peor me daría un permiso covid. Terminé acudiendo a mi centro de salud y me dieron la baja. El día 23 de diciembre recibí una carta diciéndome que era caso positivo por covid. Intentaron maquillar su torpeza dándome un permiso covid posterior a mi baja".

Esta situación no pone sólo en peligro a los bomberos, sino también al resto de la ciudadanía, recuerda Sánchez. "Nosotros hacemos intervenciones constantemente; estamos con personas mayores, hacemos primeros auxilios y estamos mucho en la calle en contacto con otras personas. Pero en muchos casos, si das positivo sigues trabajando. La Comunidad de Madrid ya se lo ha dicho tres veces pero siguen incumpliendo el protocolo. Están jugando a la ruleta rusa y seguimos así", concluye Sánchez.