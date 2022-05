El Ayuntamiento pide a Más Madrid que aclare si un acto vecinal tiene relación con la consulta sobre Monarquía o República

El Ayuntamiento de la capital ha pedido a Más Madrid que aporte una "aclaración" sobre si el acto informativo que realizará el próximo 11 de junio en el barrio de Moratalaz "guarda relación con la Consulta popular estatal Monarquía o República".

La formación política había solicitado el pasado miércoles 4 de mayo una petición a la Junta Municipal del Distrito madrileño para utilizar la vía pública con motivo del proyecto Barrio a Barrio —que ya se había celebrado en varios distritos de la capital—, que busca ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la localidad.

Más Madrid indica que el Ayuntamiento "nunca había pedido nada similar"

Si bien, Más Madrid ha apuntado que "no cree que sea un error" y que la Administración del alcalde José Luis Martínez-Almeida tiene que "chequear si se cumple la normativa en decibelios, si hay cortes o no de tráfico, cuántas sillas, si se ponen carpas, medidas sanitarias, entre otras cosas". "Lo grave es preguntar por el contenido político de una autorización, cuando excede la competencia de la Junta Municipal del Distrito, que es exclusivamente técnica y jurídica", afirma.



"En Madrid no puede haber censura previa y Almeida no es nadie para preguntar sobre lo que se va a hablar en actos políticos amparados por la Constitución, la libertad de expresión y la organización política", explica a Público, fuentes municipales de Más Madrid.

Un proyecto sin "ningún" tipo de relación

El próximo sábado 11 de junio la formación política tenía prevista preparar un acto para informar a los ciudadanos del distrito sobre las distintas propuestas de Más Madrid bajo el proyecto Barrio a Barrio. "Se realizarían varias actividades para la que se utilizarían 60 sillas convenientemente separadas y siguiendo todas las medidas de seguridad covid-19, equipo de sonido e instalación de dos carpas desmontables", indica Más Madrid.

Hace casi dos meses, el partido político inauguró Más Madrid Barrio a Barrio, una celebración mensual que, según el concejal de la formación, Nacho Murgui, se encuentra destinado a "escuchar, dialogar y llevar propuestas de nuestros vecinos en los barrios a las comisiones, Plenos de distrito y al Pleno de Cibeles". El proyecto ya se ha realizado a finales de marzo, abril y mayo, fechas en las que la Administración no había solicitado ninguna aclaración. La próxima cita se había fijado en Moratalaz como principio de la temporada estival cuando han recibido la respuesta del Ayuntamiento de Madrid.



Una encuesta popular a nivel estatal

Más Madrid señala que el Ayuntamiento de Madrid "nunca había pedido nada similar" al solicitar una autorización para el uso de la vía pública y aclara que el acto informativo no tiene relación "ninguna" a la consulta popular estatal no vinculante que se ejecutó a principios del mes de mayo. Esta encuesta no oficial había sido organizada de manera popular para dar voz a los ciudadanos sobre su elección del modelo de Estado en España. El 93% de los encuestados votaron a favor de la República.



La semana pasada a la jornada electoral, las formaciones de Vox y Partido Popular (PP) emitieron un comunicado en el municipio de San Sebastián de los Reyes calificando la encuesta no vinculante como un "referéndum ilegal". Ambos partidos pedían el cese de la consulta cuyos datos no son oficiales debido a que en España no se pregunta a los ciudadanos sobre su decisión en cuánto a la jefatura del Estado desde el año 1982.