Ayuso convoca menos plazas para médicos de las necesarias para garantizar la viabilidad de la Atención Primaria

La Comunidad de Madrid sólo ha convocado 257 plazas en Atención Primaria para los 298 facultativos que terminarán su residencia en 2023. Este pasado miércoles, los MIR (Médico Interno Residente) que finalizan en mayo su cuarto año de formación decidían si su futuro profesional está o no en Madrid. Y, para sorpresa de pocos, como ya adelantó Público, apenas el 15% ha decidido quedarse.

No obstante, aunque el 100% de los residentes hubiera apostado por el primer nivel asistencial en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), no hubieran podido optar a una plaza. Ya que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pese a ser consciente del déficit de plantilla, no ha preparado una oferta suficiente para retener a los facultativos necesarios y garantizar la viabilidad de la Atención Primaria.

O lo que es lo mismo, aunque el Gobierno central organizó y sacó las cerca de 300 plazas de formación en medicina de familia y pediatría en la Comunidad de Madrid —y muchos estudiantes decidieron venir a la región por el prestigio de sus hospitales y profesionales— el Gobierno autonómico no ha aprovechado ese talento. Incluso siendo consciente de que su preparación ha supuesto esfuerzo e inversión de la autonomía.

Así, apenas 108 residentes se interesaron en las 175 plazas que la Consejería de Sanidad ofreció para medicina de familia, de los 198 que pudieron hacerlo. Mientras que, de los nuevos pediatras, sólo seis de 82 se inscribieron inicialmente en algún centro de salud de la región. Finalmente, 41 por un lado, y uno por otro, han decidido terminar el proceso y ocupar una plaza.

"La política del Partido Popular es clara: desfinancia la Primaria con lo cual hay pocas plazas, hace todo lo posible para que nadie quiera esas plazas ofreciendo peores condiciones que el resto de comunidades y, luego, aun cuando podría disponer de facultativos ni siquiera saca el numero de plazas necesario para atender a la población", ha afirmado Marciano Sánchez Bayle presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El doctor sospecha que "detrás de esto no hay un problema de falta de profesionales, sino de una política que busca deteriorar el sistema público".

Posición que comparte el sindicato de CCOO, que ha asegurado que aun cubriendo todas las plazas ofertadas e incluso contratando a todos los MIR que han terminado su residencia este año en medicina de familia y pediatría, continuarían las carencias en AP. De hecho, la organización estima que se necesitarían al menos 600 especialistas en medicina comunitaria y 300 pediatras más en los centros de salud para paliar la situación.

"Evidentemente, si se cubrieran las 298 sería positivo para no continuar descapitalizando la AP, pero no paliaría ese déficit puesto que continuaríamos siendo la Comunidad Autónoma con mayor número de Tarjetas Sanitarias asignadas (TSI) por profesional", han indicado fuentes del sindicato.

Desde la Consejería de Sanidad han insistido en que "faltan médicos de familia y pediatras de centros de salud en toda España porque los Ministerios de Sanidad y Educación no han hecho una estrategia de recursos humanos para sanidad. Se jubilan muchos más médicos de los que salen de las facultades". Asimismo, han remarcado que los pediatras que han sido llamados "son los que se han querido incluir en la Bolsa de Pediatría de AP", pues "la mayoría eligen hospitales". "Pero eso no depende de la Consejería", han subrayado.

Sin embargo, esa explicación, a juicio de Sánchez Bayle, "no se corresponde con la realidad". "Sería bueno destacar que cuando firmaron el acuerdo con AMYTS —que puso fin a la huelga indefinida de médicos de familia— una de las cosas que se dijo por las que se hacía el acuerdo era atraer a los residentes que salían y se ha comprobado que es un fracaso", ha aseverado. "Las condiciones para trabajar en Atención Primaria no son buenas, los médicos no son tontos y huyen de la explotación. Los datos no engañan y lo dejan bien claro", han comentado, en la misma línea, desde la Asociación MIR España.

"Madrid es una comunidad tradicionalmente con mucha atracción. Esto que está pasando de que nadie se quiera quedar aquí es una novedad que ha conseguido Ayuso y este domingo tenemos la oportunidad de revertirlo", ha dicho el presidente de la FADSP.