Ayuso matiza sus acusaciones contra los migrantes: "Si los agresores son vecinos de Alcalá o de fuera lo determinará un juez"

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha reiterado este jueves que no existe constancia policial de ninguna agresión sexual cometida en Alcalá de Henares por migrantes procedentes de Canarias acogidos desde hace varias semanas en el cuartel Primo de Rivera de la localidad madrileña, tal como sostiene Isabel Díaz Ayuso. Martín ha desmentido así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien también ha acusado de "racismo".

Pese al desmentido, Ayuso, interesada en alimentar la polémica, acusa a su vez al delegado del Gobierno en Madrid de mentir. Según ella, hay dos denuncias que "están investigando" la Policía y un juzgado por supuestas agresiones a mujeres en Alcalá de Henares.

Sin embargo, Ayuso ha rebajado este jueves la intensidad de sus acusaciones al matizar que "si los agresores son vecinos de Alcalá o de fuera lo tiene que determinar un juez". Acto seguido ha ironizado diciendo que los testimonios de las mujeres apuntan a que son inmigrantes y que "ahora parece que no importa el 'yo sí te creo, hermana'". "Hay que investigarlo sin más, y es algo que no me corresponde a mí", ha añadido Ayuso.

Ayuso también ha intentado mejorar su imagen respecto a la inmigración; eso sí, sin dejar de señalar al Gobierno de Pedro Sánchez, del que dice que "pretende que no se denuncie la situación inhumana en que han dejado a los migrantes". "El Gobierno trata de dar la vuelta a la verdad para descalificarme", ha añadido.

"Esto es racismo"

El delegado del Gobierno en Madrid, por su parte, se ha mostrado muy crítico con Ayuso. "Yo creo que es absolutamente impresentable la criminalización de la inmigración que realizan la señora Ayuso y el Partido Popular. Creo que está absolutamente injustificada y que va en sentido contrario a nuestra propia historia y a nuestra propia realidad como país. Creo que esa criminalización es un absoluto disparate", ha dicho Martín este jueves por la mañana.

Respecto a las denuncias por agresión sexual que la Comunidad de Madrid asegura que existen, el delegado del Gobierno ha respondido que "lamentablemente en todas las ciudades de España y en Alcalá de Henares también, a lo largo del año se producen agresiones sexuales. Así es. Pero le puedo confirmar que según los datos que nos ha facilitado la Policía Nacional, ninguna de las agresiones sexuales que se han producido en Alcalá de Henares, ninguna ha estado vinculada a los migrantes procedentes del centro de Primo de Rivera", ha sentenciado Martín.

Según ha explicado Martín, en los nueve primeros meses de 2023 hubo hasta 41 agresiones sexuales y delitos contra la libertad sexual en Alcalá de Henares y el centro de acogida de migrantes estaba cerrado. "No escuché la preocupación de nadie en aquellos momentos, la de nadie, y creo que 41 agresiones sexuales. Esa denuncia que se ha presentado no está en absoluto, según nos ha manifestado la Policía Nacional, vinculada a los migrantes procedentes de Canarias y que están ahora mismo en el centro de primera acogida", ha insistido el delegado del Gobierno.

Martín ha afirmado que el hecho de que Ayuso "mienta a sabiendas para vincular las agresiones sexuales, la inseguridad a la migración y a ese colectivo de migrantes, me parece que tiene un nombre. Creo que cualquiera que analice esta cuestión llega rápidamente a la conclusión. Esto es racismo", ha sentenciado.

El representante del Gobierno central en Madrid cree que la presidenta regional "debe rectificar y pedir disculpas a toda la comunidad migrante" de España, especialmente la de la Comunidad de Madrid, "porque su mensaje va francamente en contra de la coherencia que tanto necesitamos".

Críticas de la oposición

La oposición se ha sumado a las críticas a Ayuso, a la que acusan de xenofobia. La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirma que "Ayuso agita la xenofobia y el racismo, exactamente igual que Junts", y sostiene que sus palabras son una "cortina de humo para que no hablemos de su nula gestión y los recortes de derechos" pero para ello "pone la diana a personas en situación de máxima vulnerabilidad".

Por su parte, el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha acusado a Ayuso de "incitar a la xenofobia" con sus declaraciones y ha comentado que Ayuso anteriormente "había parado los pies a Vox" con el discurso de la inmigración, pero ahora la presidenta regional "ha entrado de lleno en el debate en una posición de incitación a la xenofobia".

Mientras tanto, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado "el maltrato" al que están sometidos, según la organización, los migrantes procedentes de Canarias alojados en Alcalá de Henares, a quienes "marcan con boli para identificarlos" y sufren "duros controles" para poder salir del centro habilitado por el Gobierno.