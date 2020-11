Ayuso recuperará su agenda este miércoles tras dar negativo en covid-19

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que ha dado negativo en la prueba realizada para saber si tiene la covid-19 después de haber mantenido contacto estrecho con un positivo y ha afirmado que mantiene los anticuerpos generados tras haber pasado la enfermedad hace unos meses.

"No puedo contagiar", ha asegurado la presidenta en su cuenta de Twitter, en la que explica que a partir de este miércoles retomará su agenda con total normalidad, y este martes continuará, como estaba previsto, con su agenda "online".

Díaz Ayuso comunicó este lunes que se encontraba en cuarentena domiciliaria preventiva después de que uno de sus colaboradores diera positivo en coronavirus.

A la espera de confirmar los resultados para saber si estaba contagiada, la presidenta no acudió a la misa de celebración con motivo de la festividad de la Almudena, patrona de Madrid, y organizó su agenda para este martes de forma telemática.

El pasado 16 de marzo Díaz Ayuso dio a conocer que había dado positivo por coronavirus y continuó con su labor confinada en un apartahotel propiedad de Kike Sarasola que le dejó a un precio reducido, donde se aisló durante varias semanas hasta que el 10 de abril recibió el alta médica.

Tras las afirmaciones de Díaz Ayuso surgen un par de dudas. La primera es si la presidenta madrileña no tendría que guardar una cuarentena de al menos 10 días. Según la última Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19, actualizada a 25 de septiembre, las personas que han mantenido un contacto estrecho con un positivo confirmado deben aislarse durante los 10 días posteriores al encuentro.

Sin embargo, el caso de Ayuso entra dentro de una de las dos excepciones recogidas, que es cuando se tiene un test de anticuerpos con resultado IgG -los anticuerpos que surgen una vez terminada la infección- en los últimos tres meses. Así pues, tal y como ha confirmado la propia Ayuso, se encuentra en esta situación, por lo que puede retomar su actividad con normalidad.

Otra cosa es tomar como correcta su afirmación de que no puede contagiar. No hay ninguna evidencia científica que sustente tal extremo y todavía quedan por despejar muchas incógnitas sobre las reinfecciones y los anticuerpos que se generan tras superar la covid-19. Lo comprobado hasta ahora es que son excepcionales los casos de personas que hayan contagiado la enfermedad pese a haber generado anticuerpos. Pero todavía ningún estudio hasta la fecha ha podido determinar que no se transmite el virus tras haberlo superado. Por eso, las medidas de precaución del uso de las mascarillas, la distancia de seguridad interpersonal y la higiene continua de manos se mantiene para toda la población y no solo para aquellos que todavía no han pasado el coronavirus.