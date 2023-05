Ayuso saca rédito por un parque que el PP convirtió en un campo de golf y ha sido recuperado por los vecinos

Chamberí es el distrito de Madrid con menos zonas verdes. Por ello, resulta casi inexplicable que 17 años atrás el Gobierno de Esperanza Aguirre decidiese entregar 55.000 metros cuadrados de uno de los depósitos del canal de Isabel II donde estaba proyectado un parque para construir un campo de golf.

Este proyecto, declarado "de interés general", supuso el inicio de un movimiento vecinal que no ha parado hasta conseguir el parque que tanto tiempo llevaban esperando 17 años después.

A pesar de que fue el PP quien negase el Parque de Santander a los ciudadanos de Chamberí, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en hacerse fotos en las obras para sacar rédito político de aquello. Lástima que a la hemeroteca no se le puede engañar.

"A mí me gustaba tal y como estaba, de hecho aprendí allí a jugar", decía Ayuso sobre el campo de golf

Ya no es solo que los populares plantasen un campo de golf donde tendría que haber estado el parque hace 20 años. Si no que, la propia Ayuso lamentaba que "una sentencia" obligase a demoler el campo de golf para poner allí el parque. "No es la Comunidad sino una sentencia la que decide que el campo de prácticas debe tirarse abajo. A mí me gustaba tal y como estaba, de hecho aprendí allí a jugar", respondía en sus redes sociales.

"El parque ha sido una conquista de la lucha vecinal durante 17 años. Hay mucha gente que ha luchado por el camino por la carencia de zonas verdes. No lo ha regalado el PP. El PP tendría que haberlo abierto en 2006, nos han privado del parque todos estos años", señala Lourdes Lucía, cofundadora de la Asociación Parquesí en Chamberí.

Lourdes ha estado desde el germen de este movimiento vecinal que se inició el 15 de diciembre de 2006, con su primera manifestación. Desde las calles, asociaciones, colegios y plazas de Chamberí hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde un juez ordenó derribar el campo de golf al entender que no existía tal "interés general".

"Estamos muy contentas, es un triunfo de la lucha vecinal", señala Lourdes Lucía

"Estamos muy contentas, es un triunfo de la lucha vecinal. Es muy importante vivir en sociedad, compartir y movilizarse, es lo que nos hace fuertes", ha subrayado.

No es solo que desde la Comunidad de Madrid saquen rédito político de un parque que han tenido que construir a regañadientes. Es que no hicieron partícipes a quienes lo hicieron posible.

"Paloma Martín (titular del canal de Isabel II) no nos ha contestado a nuestras cartas. Nos gustaría haber revisado cómo iban las obras. Hay cosas que hay que mejorar, no han quedado bien", señala Lourdes.

Y es que la obtención de este parque es solo el principio. Primero, desde Parquesí ya están inspeccionando aquello que debe mejorarse en este nuevo espacio. Y luego, ya han señalado su próximo objetivo.

"Hay 23.000 metros cuadrados del segundo depósito que vamos a reclamar para tener más zonas verdes", indica Lourdes

"Vamos a insistir en tener comunicación con el canal de Isabel II. Hay 23.000 metros cuadrados del segundo depósito que vamos a reclamar para tener más zonas verdes en esa zona", señala Lourdes.

No solo lo nuevo, también quieren mantener lo que ya tienen. "Las pistas de la calle Pablo Iglesias son del canal y parece que quieren edificar para hacer pisos de lujo, vamos a reivindicar que se mantengan", ha indicado.

Un paseo Jane para inaugurarlo

Más allá del anuncio de la presidenta de la Comunidad, las vecinas de Chamberí han hecho su inauguración particular del nuevo espacio verde en su distrito.

Los vecinos de Chamberí dan un paseo Jane por el recién inaugurado parque, a 22 de mayo de 2023. — Isabel M.

Este domingo, los residentes en Chamberí han celebrado la apertura del parque con un paseo Jane, en honor a la urbanista Jane Jacobs, que se realiza cada primer fin de semana de mayo en ciudades de todo el mundo para reivindicar las calles como espacio público de convivencia y encuentro.

Allí han podido disfrutar del espacio por el que tanto han luchado y ver cómo se han materializado muchas de las propuestas que se hicieron desde los talleres de participación vecinal.