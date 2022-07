Banco Santander y la Fórmula 1 retan a los emprendedores a buscar soluciones sostenibles

Banco Santander acaba de lanzar un desafío global para startups y scaleups de once países de todo el mundo: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay. El objetivo de este reto es encontrar soluciones innovadoras y sostenibles para la automoción en aspectos como la movilidad, la logística, el transporte o alternativas de compensación de emisiones de carbono. Y para ello, cuenta con el apoyo de la Fórmula 1 (F1).



Este acuerdo de colaboración, que durará tres años, nace con el objetivo de impulsar diferentes iniciativas de sostenibilidad. En este primer año, la alianza se concreta en el lanzamiento del reto Santander X Global Challenge | Countdown to Zero, en el que la F1 tendrá un papel relevante formando parte del jurado de la convocatoria y promocionando las ideas más destacadas. Además, el desafío se alinea con el compromiso adquirido por la competición de automovilismo para alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2030 como parte de su estrategia de sostenibilidad, que incluye la introducción de combustibles 100% sostenibles en 2026 e innovaciones en el transporte y la logística que mejorarán la reducción de emisiones.



Esta nueva convocatoria de Santander X estará abierta hasta el próximo 8 de septiembre. Las categorías que se han establecido son: On the track, para aquellos que deseen presentar proyectos relacionados con el futuro de la movilidad sostenible con cero emisiones; On the move, dirigida a aportar soluciones que incrementen la sostenibilidad medioambiental en el ámbito de la logística y el transporte, ya sea por carretera, marítimo o aéreo; y Balance to zero, para generar alternativas innovadoras para la compensación de la huella de carbono.



"Santander X está ayudando a miles de emprendedores a llevar sus ideas más allá y más rápido. Este acuerdo con la Fórmula 1 eleva ese apoyo a un nuevo nivel, creando oportunidades para que las empresas unan fuerzas con uno de los deportes más innovadores del mundo y respalden la transición hacia una economía baja en carbono. Estamos encantados con este programa y les deseamos mucho éxito a todos los emprendedores", explica Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Grupo Santander.



Los proyectos participantes serán evaluados hasta llegar a la fase final en la que competirán las 20 mejores soluciones (10 startups y 10 scaleups), que presentarán sus iniciativas el próximo mes de octubre ante un jurado internacional compuesto por expertos de diferentes sectores, incluido un integrante de la F1.



Al final, serán elegidos los seis proyectos ganadores, que recibirán 120.000 euros en premios: 30.000 euros para las tres startups vencedoras (10.000 euros cada una) y 90.000 euros para las tres mejores scaleups (30.000 para cada una). Todos los premiados tendrán acceso a Santander X 100, la exclusiva comunidad global de emprendimiento de los proyectos más destacados de Santander X, que les conecta con los medios que necesitan para crecer: asesoramiento y formación, capital, clientes, talento, networking y otros recursos de valor.



Brandon Snow, director comercial de la F1, ha señalado que "a medida que la Fórmula 1 continúa su camino para llegar a las cero emisiones netas de carbono para 2030, es estupendo colaborar de nuevo con Santander, que tiene una larga relación con el deporte. Este reto, y de manera más amplia nuestra colaboración, celebra lo que hace que el deporte sea tan especial a través de la tecnología y la innovación mientras buscamos crear un mundo más sostenible".



Los ganadores expondrán sus soluciones a responsables de F1 y contarán con el apoyo de la competición en la promoción de sus soluciones, tanto en sus redes sociales oficiales como en la web oficial.



La entidad que preside Ana Botín cuenta con una histórica relación con la Fórmula 1. Entre 2007 y 2017, el banco español fue partner de este deporte y actualmente es patrocinador oficial de la Scuderia Ferrari, con la que ha firmado una nueva alianza desde esta temporada. Banco Santander ya tuvo una exitosa alianza de ocho años, entre 2010 y 2017, con este icono de la industria automovilística italiana fundada por Enzo Ferrari. Según ha señalado el propio banco español, la Fórmula 1 tuvo una audiencia acumulada el pasado año de 1.500 millones, de los que cerca de la mitad está en los mercados en los que la entidad está en Europa (España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, entre otros) y América (Brasil, México y Estados Unidos).



Un banco cada vez más verde

El acuerdo con Ferrari se enmarca en el compromiso de Banco Santander en su lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía verde. La entidad analiza su propia huella de carbono desde 2011 y alcanzó la neutralidad en carbono de su propia actividad en 2020. También es miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance (NZBA), tiene como objetivo alcanzar las cero emisiones netas de CO2 para 2050.



Además, el año pasado definió los primeros objetivos de descarbonización en las carteras de carbón térmico y generación de energía eléctrica que pasan por dejar de prestar servicios financieros a clientes con más de un 10% de ingresos dependientes del carbón y eliminar la exposición a la producción minera de carbón para 2030. La entidad ya está en contacto con sus clientes para analizar y evaluar sus planes de transición.



El grupo financiero es líder en financiación de energías renovables y, entre 2019 y el primer trimestre de 2022, ha movilizado activos verdes por valor de 69.000 millones de euros, a medio camino del compromiso marcado de conceder 120.000 millones de euros hasta 2025, cifra que se elevará -según ha anunciado la entidad- hasta los 220.000 millones hasta 2030.