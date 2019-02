Alrededor de un millar de ciudadanos chinos se ha manifestando este viernes frente a las puertas de la sede del banco BBVA en el Paseo de Recoletos por el reciente bloqueo de sus cuentas bancarias. Algo que consideran "discriminatorio".

Esto se produce tras el bloqueo por parte de varios bancos españoles de cuentas bancarias para, según las entiendas, actualizar los datos y cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales. Los usuarios asiáticos se han rebelado al grito de "discriminación no, igualdad ya".

"Puede que su intención fuese esa, pero no es verdad. Piden documentos y cuando se les aportan si es un extranjero que no es chino, se desbloqueaba al día siguiente, pero si es chino, no se desbloqueaba nunca", ha asegurado en la manifestación el empresario Paco Qian, presidente de Vision Spain China.

Qian ha sido uno de los portavoces de la protesta que ha accedido al edificio del banco para hablar con sus responsables, tras lo cual ha lamentado que la entidad diga ahora que va a proceder a desbloquear las cuentas, cuando se ha negado a hacerlo durante mucho tiempo antes de esta movilización.

Las protestas se han dirigido mayoritariamente hacia el banco BBVA, sin embargo, han acusado también a otros bancos como Bankia, CaixaBank, Santander o Sabadell. Los manifestantes han considerado que la "discriminación" por parte de BBVA es "aún mayor", ya que desde hace meses los usuarios chinos no pueden tener acceso a los cajeros automáticos para realizar ingresos y no pueden enviar dinero a sus familias.

La banca justifica el bloqueo

El portavoz de la Asociación Española de Banca, AEB, José Luis Martínez Campuzano, ha explicado en declaraciones a Efe que dicha normativa impone a los bancos una serie de requisitos en términos de vigilancia y de control de todos los clientes.

Las declaraciones de la AEB llegan el mismo día en el que ciudadanos chinos supuestamente afectados por el cierre de sus cuentas bancarias por parte de BBVA se han concentrado junto a la sede de la Fundación del banco en señal de protesta.

Más de 4.000 chinos afectados

Los organizadores han insistido en la necesidad de igualdad y respeto ya que son más de 4.000 chinos los que se han visto afectados por estas medidas. Una usuaria ha señalado que lleva más de 30 años en España y esta ha sido "su experiencia más dolorosa", "me obligaron a cancelar la cuenta sin explicación, soy de nacionalidad española, pero la única explicación que puedo sacar es que soy de origen chino", ha afirmado la manifestante.