Billie Eilish cuenta cómo le afectó empezar a ver pornografía con 11 años: "Destruyó mi cerebro"

La cantante Billie Eilish ha contado en una entrevista que empezó a consumir pornografía cuando tenía 11 años, algo que le dejó importantes secuelas. "Creo que destruyó mi cerebro", ha explicado la artista, que también ha desvelado que llegó a tener pesadillas debido a que parte del contenido que veía era muy violento y abusivo. En sus propias palabras: "Estaba increíblemente destrozada".

"Creo que la pornografía es una vergüenza", ha señalado la cantante. Del mismo modo, ha explicado que empezó a verlo porque pensaba que consumir ese contenido le ayudaría a sentirse como uno de los chicos" de su edad. "No entendí por qué eso era algo malo. Pensaba que era lo que se suponía que me atraía, que era la forma en que aprendías a tener sexo", ha enfatizado.

Eilish también ha explicado cómo afectó este hecho a sus primeras experiencias sexuales: "No me negué a hacer cosas que no eran buenas las primeras veces que tuve sexo. Y fue porque pensé que eso era lo que me debía gustar", ha contado durante su entrevista en The Howard Stern Show.

En el mismo programa, la intérprete, que se convirtió en 2020 en la persona más joven de la historia en llevarse cuatro Grammy en una misma edición, ha hablado sobre la pandemia del coronavirus. La cantante ha contado que tras contagiarse de la covid-19 lo pasó "muy mal" y ha afirmado que estar vacunada le "salvó la vida".