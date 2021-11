Black Friday, así pasa factura la gran 'fiesta' del consumo al medio ambiente y los derechos laborales

Reparación: no siempre hace falta comprar. En ocasiones compensa llevar al costurero unos vaqueros o preguntar en la tienda si el cristal de la pantalla del móvil que te compraste hace menos de un año se puede reparar.

Alternativas de segunda mano y comercio local. Si necesitas algo, prueba a ir a la tienda de barrio o busca comercios que ofrezcan productos de cercanía.

No te hagas el harakiri. La responsabilidad individual es importante, pero si compras no te martirices. No eres el culpable de la crisis climática. Aunque no debe ser una carta blanca, piensa que sólo 20 grandes empresas son responsables del 35% de las emisiones de CO2 globales que calientan el planeta.