Un bombero de la Rioja acude al trabajo con su bebé de cinco meses: "Me dijeron que me buscara la vida"

Un bombero del parque de Arnedo de La Rioja ha denunciado que tuvo que acudir a trabajar con su bebé de cinco meses tras avisarle a última hora de que tenía que prolongar su jornada laboral para cubrir una baja de otro compañero.

Así lo explicó Andrés, el bombero afectado, en el programa Espejo Público de Antena 3, quien detalló que ya contaba con un permiso de lactancia. "Mi jornada transcurría de las cero a ocho horas, pero tenía concedido un permiso por el cual se me autorizaba a salir una hora antes del trabajo para desplazarme a mi casa en Logroño y atender a mi hijo", apuntó.

El problema vino cuando la semana pasada, en la noche del miércoles al jueves, a la una de la madrugada, le llamaron desde la dirección para comunicarle que tenía que prolongar su jornada. Andrés debía presentarse en la mañana del viernes "de las ocho de la mañana a las 16 horas de la tarde", detalló.

El permiso de lactancia no cubre las horas extraordinarias que la empresa exija al trabajador. Por esto, Andrés aludió a un problema de conciliación. "Claro, yo tenía mi permiso de siete a ocho horas, por lo cual le dije que había una contradicción y no tenía dónde dejar a mi niño", continuó.

El bombero afectado reiteró en varias ocasiones a la dirección que no tenía a nadie que pudiese encargarse de su hijo, ya que su mujer también trabajaba. Ella acababa de reincorporarse al mercado laboral tras su baja de maternidad.

Un problema arrastrado desde el año pasado

A pesar de la advertencia, el consorcio de bomberos de La Rioja ignoró la situación y le contestó que "no había más alternativas" y que era "por necesidades de servicio". "Me dijeron que me buscara la vida", reveló Andrés.

Este empleado público indicó que sí disfrutó de su hora de lactancia pero la usó para llevar a su bebé de cinco meses hasta su puesto de trabajo a las ocho de la mañana, tal y como le ordenó la empresa. La víctima explicó en el programa que la necesidad de cubrir la baja ya se conocía desde el 26 de diciembre del año pasado.

Al presentarse a su puesto de trabajo con el niño, el cabo de turno del cuerpo de bomberos llamó al sargento de guardia y éste llamó al gerente. A los pocos minutos le dijeron que abandonase el servicio.

Ese mismo día, el parque de bomberos, que atiende a una población de 70.000 habitantes se quedó con solo dos bomberos en servicio. "Esto es solo la punta del iceberg", reclamó el bombero, que insistió en que el problema se arrastraba desde el año pasado.