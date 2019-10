El 45% de las víctimas de acoso escolar asegura que ha perdido amigos a causa de la situación y el 22% manifiestan estar solas, sintiéndose con menos apoyos para afrontar el problema, según los resultados de un nuevo estudio sobre el acoso escolar realizado por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR.

De este modo, en el caso del 'ciberbullying', el porcentaje de chicos y chicas afectados que expresan haber perdido amigos o sentirse solos se incrementa hasta el 65%, según los datos de la investigación. Ante este escenario, las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR han defendido la necesidad de seguir incidiendo o propiciando un mayor apoyo de los compañeros a las víctimas de acoso escolar, a su juicio, "aún insuficiente".

Por su parte, Disney y Fundación Mutua Madrileña ponen en marcha una nueva acción en sus redes sociales en la que, a través de un vídeo, se puede ver a niños y niñas de un colegio madrileño adoptando diferentes roles (acosadores, acosados y testigos) y enfrentándose a esas actitudes y los sentimientos que los generan. La pieza está disponible en www.acabemosconelbullying.com.

Imagen de la campaña impulsada por Mutua Madrileña y Disney contra el acoso escolar./ Mutua Madrileña

Según han detallado los impulsores, esta iniciativa será trasladada por Fundación Mutua y Fundación ANAR a los más de 200 colegios españoles sobre los que actúan cada año en el programa de prevención contra el acoso escolar que desarrollan desde 2015. Además, podrá verse en Disney Channel a partir del mes de diciembre.

"De todas las acciones que se pueden llevar a cabo en los centros escolares para prevenir y proteger a las víctimas, la más eficaz es la implicación de los compañeros testigos puesto que sin su apoyo el agresor se queda solo y se logra evitar que un problema de convivencia se convierta en acoso escolar", ha explicado el director de programas de ANAR, Benjamín Ballesteros.

En este sentido, ha señalado que, "sin embargo, muchos de ellos no reaccionan ante el acoso por temor a ser etiquetados como chivatos, por las posibles represalias que puedan tomar contra ellos o por no querer ser el centro de atención en un problema que creen que no es el suyo, razonamientos que debemos contribuir a cambiar".