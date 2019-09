La mujer cuyo cadáver fue encontrado este domingo en una vivienda de La Laguna (Tenerife) murió de forma violenta y su expareja se suicidó, pero aún no hay datos policiales para vincular ambos decesos y hablar de un crimen machista, según la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, ha confirmado a los periodistas que el hombre tenía tres denuncias por malos tratos a otras mujeres, pero ninguna interpuesta por la víctima de este caso, con la que ya no tenía relación sentimental.

Aunque algunas instituciones, como el Cabildo de Tenerife, hablan ya abiertamente de "crimen machista", León ha abogado por ser prudentes mientras avanza la investigación, porque por ahora no hay pruebas que permitan atribuir al hombre el asesinato de su expareja.

"Parece que existe causa efecto [entre las dos muertes], pero no hay en este momento ningún indicio policial que justifique que se trate de violencia de género", ha recalcado el delegado.

Denunciado por tres mujeres

El hombre, cuyo cuerpo fue hallado un día antes que el de la mujer, en circunstancias propias de un suicidio, tenía tres denuncias de otras tres mujeres.

Sin embargo, en la base de datos sobre violencia machista que comparten todos los cuerpos policiales, VioGen, no consta ninguna denuncia contra él de la fallecida en La Laguna.

"La investigación está abierta y la Policía está actuando como corresponde en estos casos, pero siempre con cautela, hasta que no tengamos constancia fehaciente de que se trata de un caso de violencia de género. En este momento no podemos afirmarlo en ningún caso", ha señalado Juan Salvador León. "Son dos muertes violentas. Una es un suicidio y la otra no lo es", ha añadido.

41 mujeres asesinadas por sus parejas en 2019

De confirmarse que se trata de un crimen machista, serían 41 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, 1.016 desde que comenzaron a registrarse estos asesinatos en 2003.

De esas 41 mujeres -que dejan 28 menores huérfanos-, siete fueron asesinadas en Canarias, donde también un padre mató a su hijo, uno de los tres menores asesinados por violencia vicaria (matar a los hijos para hacer daño a su madre) en este 2019.

Con agosto concluido, 2019 ha sido el año con las peores cifras desde 2015: a finales de ese mes, 40 mujeres habían sido asesinadas en España, frente a las 31 de 2018, las 38 de 2017, las 34 de 2016 y las 34 de 2015.