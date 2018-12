La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recibido el alta este jueves después de ser operada de su lesión en el tobillo y tendrá que ir con muletas o en silla de ruedas durante tres meses, han informado este jueves la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre.

Carmena está "animada" y deseando irse a casa y volver a trabajar aunque tenga que hacerlo en muletas o en silla de ruedas, ha explicado Higueras, que ha hablado con la alcaldesa esta mañana. La regidora fue intervenida ayer en una operación que "salió muy bien", ha asegurado a la prensa la también primera teniente de alcalde. Le han colocado una placa en la cara externa del tobillo lesionado y dos tornillos en la interna.

La alcaldesa sí que ha comentado que le duele el tobillo tras la operación. "Tenemos una pequeña dificultad y es que va a tener que estar al menos tres meses sin apoyar el pie y eso quiere decir que tendrá que ir en silla de ruedas, con muletas o como pueda, pero tres meses sin apoyar ese pie", ha expuesto Marta Higueras.

Carmena quiere volver ya a Cibeles, "desde luego". "Está con muchísimas ganas de empezar a hacer vida normal aunque sea con esa dificultad en los desplazamientos porque no tiene que apoyar el pie. Es importantísimo que no cargue ningún peso en ese pie para que la operación asiente aunque luego va a recuperar la movilidad completa porque la operación ha salido muy bien", ha desgranado Higueras.

"Cuando se le pasen los dolores la tendremos por aquí, en silla de ruedas o como sea, pero desde luego no va a estar de baja", ha contestado entre sonrisas, antes de detallar que la regidora estaba leyendo un libro en el hospital antes de recibir el alta.

La portavoz del Gobierno, Rita Maestre, ha indicado en rueda de prensa que Carmena tiene "muchas ganas de incorporarse" y que, tras someterse a rehabilitación y a chequeos médicos, esperan verla activa "en los próximos días".

De ella ha dicho que es "bastante hiperactiva" y que está segura de que "hará todo lo posible" para estar con los Magos de Oriente el 5 de enero pero es algo que todavía no se puede afirmar ya que está en función de lo que le permita el médico. "Pero le gustaría mucho", ha asegurado.