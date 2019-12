CaixaProInfancia ha atendido a más de 300.000 niños bajo el umbral de la pobreza

CaixaProinfancia se preocupa de verdad por el colectivo infantil más vulnerable y lo hace en toda España. Desde que en el año 2007 se pusiera en marcha este programa de La Caixa, enfocado a erradicar la pobreza infantil y la exclusión social, más de 300.000 niños de todo el país han tenido la oportunidad de recibir atención.



El programa comenzó a implementarse inicialmente hace doce años en las once ciudades y áreas metropolitanas con más bolsas de pobreza del país: Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Pero con los años, se ha ido ampliando escalonadamente hasta llegar en 2019 a la totalidad de las comunidades autónomas.



Además de prestar servicio a esos 300.000 niños vulnerables, CaixaProinfancia ha atendido a 176.000 familias igualmente en situación de pobreza, y para ellos ha destinado un presupuesto de más de 400 millones de euros.



“Pusimos en marcha este programa hace más de una década y progresivamente lo hemos ampliado a toda España. Esto responde a nuestra convicción de que, al margen de la coyuntura económica, la pobreza infantil es una realidad de la que siempre debemos estar pendientes”, ha señalado al respecto de esta iniciativa Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa. “De ello depende no solo el bienestar presente de la infancia, sino también el futuro de nuestra sociedad”, añade Fainé.

Cózar con sus herrmanos. Campaña persona a persona de La Caixa

Miguel Ángel y Cózar

Miguel Ángel Díaz y Cózar Mohamed son dos de los beneficiarios del programa CaixaProinfancia, y ambos protagonizan la campaña Persona a persona de La Caixa coincidiendo con las fechas navideñas.



Él nació en el Polígono Sur de Sevilla y ha participado en sesiones de refuerzo escolar y orientación psicológica a través de CaixaProinfancia. Ahora estudia Filología Hispánica y su objetivo es el Área de Comunicación de la Obra Social La Caixa: “CaixaProinfancia me ayudó a coger un buen camino. Quiero escribir historias para esas personas que todavía no tienen una historia».



Cózar Mohamed nació en un campo de refugiados saharaui, vive en Bilbao y tiene un sueño: “Me encantaría destacar en el mundo. Creo que todos tenemos ese minisueño”.



Un bache en los estudios la llevó hasta el programa CaixaProinfancia, y ahora cursa el grado de Química. Dice que el hecho de que una chica saharaui haya alcanzado este nivel de estudios, en un país que no es el suyo y en un idioma que tampoco lo es, supone un motivo de orgullo para ella y su familia.



Desde hace doce años, CaixaProinfancia trabaja para que los menores en situación de pobreza o exclusión social -de 0 a 18 años- tengan las mismas oportunidades que el resto de los niños.

Romper el círculo de pobreza

El objetivo del programa es romper el círculo de pobreza que se transmite de padres a hijos, además de promover nuevas formas de atención enfocadas al desarrollo social y educativo, mediante un conjunto de ayudas que las entidades sociales despliegan bajo la metodología de trabajo establecida:



- Refuerzo educativo: atención en logopedia y psicomotricidad, grupos de estudio asistido, refuerzo individual, equipamiento escolar y aula abierta.

- Educación no formal y tiempo libre: campamentos, actividades de verano y centros abiertos.

- Apoyo educativo familiar: talleres educativos familiares y centro materno-infantil.

- Atención y terapia psicosocial: apoyo personalizado o en familia, y talleres terapéuticos grupales.

Fundación Esperança de La Caixa

Con la colaboración de 42 entidades sociales

Acción social en red CaixaProinfancia cuenta con la colaboración de 42 entidades sociales que trabajan en red y se encargan de atender directamente a las familias, priorizar las ayudas y realizar el seguimiento de cada caso.



El programa no solo potencia el trabajo en red entre las entidades sociales, también promueve una acción coordinada con otros agentes del territorio: ayuntamientos, colegios y centros de salud, entre otros; y así da una respuesta global e integral a las necesidades de los niños y de sus familias.

La sociedad del mañana

Por lo tanto, la valoración de cada caso, el plan de trabajo con los objetivos específicos, el seguimiento y la evaluación se llevan a cabo de forma conjunta entre las partes implicadas.



Todas estas organizaciones actúan con la premisa de que los niños y niñas de hoy son los adultos que formarán la sociedad del mañana, por lo que la atención a la infancia es determinante para su bienestar y para construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada.