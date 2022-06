El calvario del perro Luno prosigue: "La situación es penosa y muy dura"

La aventura de Luno continúa. Desde que aterrizó en España el pasado 13 de marzo, su vida y la de su propietaria han cambiado de manera radical. Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el equipo jurídico del Partido Animalista PACMA en colaboración la Asociación AGERAA apelando la posible vulneración de los derechos constitucionales de la propietaria del perro. "La situación es penosa y muy dura", cuenta para Público Andrea Torres, la dueña.

Tras pasar retenido varias semanas en el aeropuerto de Madrid por un problema con su documentación al llegar desde Costa Rica, fue trasladado al CIAAM, que es el Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, para cumplir con la cuarentena, donde permanece encerrado a la espera de una resolución judicial que establezca qué va a ocurrir con él.



"A mí en la aerolínea me dijeron que todo estaba bien, si llego a saber esto, me quedo con él en tierra", continúa explicando Torres. Las primeras intenciones de las autoridades del Ministerio de Agricultura fueron dos: sacrificarle o devolverle a su país de procedencia bajo el argumento de que el país del que procedía estaba "considerado como un lugar de alto riesgo en rabia".

Luno sigue encerrado en el CIAAM a la espera de que se decida qué va a ocurrir con él

Unas ideas que resultaron escandalosas y de las que se hizo eco la formación animalista PACMA, que no dudó en emprender acciones legales contra las instiuciones. El Código Penal español detalla, en su artículo 337, que provocar la muerte a un animal sano es un delito. "Este hecho debería significar que la opción del sacrificio no fuese viable en España", manifiestan.

"El problema es que se me han agotado los recursos y yo ya no puedo quedarme en Madrid. Así que ahora he empezado a trabajar para ganar algo de dinero y poder ir a ver a Lunito a Colmenar, que es donde le tienen", explica la dueña cuando se comenta cómo está viviendo ella esta situación.​

El equipo jurídico del partido, que ha seguido de cerca el caso, interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apelando la posible vulneración de los derechos constitucionales de la dueña. El hecho de que ni Costa Rica (país de origen) ni Nicaragua (país de estancia previa) figuraran en el listado que el Reglamento Europeo recoge como países para los que no es necesario aportar el test serológico de anticuerpos de rabia, no implica que deban ser considerados como un origen de alto riesgo en rabia, explican sus asesoras judiciales. Por lo que el argumento bajo el que actuaron las instituciones parece incongruente.

Torres: "Está siendo un proceso muy lento, aunque ahora intento ser positiva y pensar que todo se va a resolver de la manera más rápida"

"Está siendo un proceso muy lento, aunque ahora intento ser positiva y pensar que todo se va a resolver de la manera más rápida", dice Torres. El TSJ se encuentra aún estudiando el caso y ha admitido a trámite este recurso tras el cual evaluará si ha habido o no una vulneración de los derechos de la propietaria. Las juristas de la formación detallan que cuando todo esto ocurrió a Andrea no se le ofrecieron las tres alternativas que contempla el Reglamento nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, que incluye también la cuarentena y correspondiente vacunación para prevenir la entrada de enfermedades zoonóticas en el país.

Yolanda Morales, responsable de prensa y portavocía de PACMA, ha explicado a Público que Luno ya está vacunado y ha cumplido todos los procedimientos, por lo que no hace falta esperar a que su situación la resuelva un juez, sino que la propia Administracion tiene rango como para hacer que pueda volver a reunirse con Andrea Torres y retomar su vida normal.

Por su parte, el director de la Dirección General de Derechos de los Animales (DGDA), Sergio García Torres, declaró a través de la red social Instagram que "la propietaria del animal se negó a colaborar y aceptar las opciones ofrecidas".