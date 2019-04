La activista ambiental Greta Thunberg ha saludado este miércoles al Papa Francisco al término de la audiencia general de este 17 de abril, al que ha mostrado un cartel con el mensaje: "Únete a la huelga climática", mientras que el Santo Padre le ha animado a continuar con su trabajo. "Vamos, adelante", le ha respondido.

"El Santo Padre agradeció y alentó a Greta Thunberg por su compromiso con la defensa del medio ambiente y, a su vez, Greta, que había solicitado el encuentro, agradeció al Santo Padre por su gran empeño en la defensa de la creación", ha afirmado el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, a preguntas de los periodistas sobre el breve encuentro mantenido en la Plaza de San Pedro.

Thunberg, conocida por encabezar las protestas estudiantiles por toda Europa, ha estado entre los invitados que ha tenido la oportunidad de estrechar las manos con el Papa Francisco al final de la audiencia semanal del Pontífice.

La activista tiene previsto ser recibida este jueves por la mañana en el Senado por la presidenta Elisabetta Casellati

Durante su presencia en Italia, la activista tiene previsto ser recibida este jueves por la mañana en el Senado por la presidenta Elisabetta Casellati mientras que el viernes 19 de abril participará como ponente en la huelga por el clima organizada por los activistas romanos de #FridaysForFuture, que se realizará desde las 10.00 hasta las 15.00 horas de la tarde.

Además, el viernes participará en la manifestación de los estudiantes, que comenzará en la Piazza del Popolo de Roma, donde se pide a los Gobiernos tomar medidas efectivas para combatir el cambio climático.

"Hay muchas cosas que los jóvenes pueden hacer para mejorar la situación: sobre todo presionar a los que están en el poder y a los adultos, porque ellos son los que pueden tener más influencia. Pero también hay cosas que se pueden hacer de modo individual para cambiar sus hábitos, tratando de vivir de la manera más neutral posible en cuanto a emisiones de carbono", ha afirmado Greta.

"Lo más importante que pueden hacer -ha destacado- es tratar de comprender la magnitud de la situación, lo que está sucediendo y por qué tienen que luchar para detener lo que está sucediendo. No me importa hacer lo que hago. A nivel personal estoy contenta de hacer algo que es importante, así que me siento necesaria".

"Gracias por levantarte por el clima y por decir la verdad, significa mucho", dice la adolescente al Santo Padre en un vídeo de 17 segundos emitido por Vatican News. En las imágenes, se puede ver a Thunberg sosteniendo una bandera en la que se puede leer "Únanse a la huelga del clima", refiriéndose a Laudato Sí, un documento papal dedicado a temas ambientales, según informa DPA.

Por su parte, el Papa Francisco ha estrechado la mano a la joven y se ha dirigido a ella animándola a continuar con su labor en favor de la lucha contra el cambio climático. "Que Dios te bendiga, continúa con tu trabajo. Vamos, adelante", le ha dicho el Sumo Pontífice.

"Era muy amable y sonreía todo el tiempo. Le agradecí su implicación en la lucha por el clima y me dijo que siguiera adelante con ello", ha señalado posteriormente la activista al diario sueco Dagens Nyheter. El Vaticano ha indicado que Thunberg pidió la audiencia con el Papa Francisco.

Viaje en tren para reducir emisiones

Para limitar su huella de carbono, Thunberg está viajando en tren alrededor de Europa y ha sido recibida por sus fans durante su llegada a la Estación Tiburtina de Roma. "No habléis de mi, hablad sobre el cambio climático", ha pedido al diario italiano La Repubblica durante el viaje desde Estrasburgo a Roma.

Este 16 de abril, Thunberg pronunció un discurso en el Parlamento Europeo en el que pedía una reducción de las emisiones de CO2 de al menos un 50% durante diez años, según ha indicado la Asamblea de la Unión Europa en una declaración.