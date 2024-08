Caos en un vuelo Málaga-Bari de Ryanair: atrapados sin aire acondicionado, esperas en plena pista y sin alternativas

Un vuelo de Ryanair que debía llevar a 180 pasajeros desde Málaga a Bari el pasado miércoles 14 de agosto se convirtió en una auténtica odisea. Lo que prometía ser un viaje rutinario de unas tres horas se transformó en una experiencia sofocante cuando los pasajeros quedaron atrapados en el avión durante una hora, sin aire acondicionado, ante las altas temperaturas de la ciudad andaluza.

El vuelo tenía previsto despegar a las 18.25 horas, pero la compañía anunció el retraso de este, y no fue hasta las 19.30 cuando finalmente comenzó el embarque. Con todos los pasajeros ya acomodados en sus asientos, la aeronave permanecía inmóvil, por lo que los viajeros comenzaron a inquietarse al ver que los minutos pasaban y el calor se hacía cada vez más insufrible.

"La insoportable espera llegó a tal punto que a la gente le costaba respirar, las azafatas nos decían que el aire acondicionado solo funcionaba con el motor encendido y tampoco abrían la puerta de atrás para que corriese el aire", relata a Público Adrián, uno de los pasajeros afectados, que ha compartido un vídeo en el que se puede ver a varias personas abanicándose entre sus asientos.

Uno de ellos decidió llamar a la Guardia Civil, que cuando llegó al avión y vio la situación mandó bajar a las personas de la aeronave. "Después, estuvimos esperando en la pista un buen rato, hubo un chico al que le dio un ataque de ansiedad, estuvo tumbado una hora fuera del avión hasta que llegó el servicio médico y luego se pasó el resto del día en silla de ruedas", cuenta Adrián.

Finalmente, los desviaron a la terminal hasta que se reparase una avería en el avión, pero ahí les aguardaba una nueva frustración. Según relatan los afectados, el avión acabó marchándose vacío, mientras en las pantallas del aeropuerto marcaba en todo momento "puerta pendiente".

"En ningún momento nos han dado instrucciones claras, nos han mentido diciendo que iban a reembarcar otra vez cuando claramente no lo iban a hacer ya que nos dijeron que con el mismo boarding pass nos iba a valer. Sin embargo un trabajador de AENA ya nos advirtió que lo normal es que nos hubieran dado nuevos pases", relata otro de los pasajeros afectados. Además, apuntan que no se les avisó de que su equipaje había sido devuelto a las cintas del aeropuerto.

Los pasajeros denuncian la desinformación por parte de la compañía y no descartan denunciar a la aerolínea. Según explican, tras conocer que el avión se había ido sin ellos, Ryanair no les ofrecía ninguna solución más allá de cambiar el vuelo por otro de la misma empresa a otros destinos italianos. "En el mostrador de atención al cliente nos decían que había sido nuestra culpa por bajarnos del avión y que no teníamos derecho a nada", apunta Carlota, una de las viajeras afectadas.

No sería hasta la 1 de la madrugada cuando llegó un correo en el que se indicaba la cancelación del vuelo y fueron trasladados a hoteles. Para muchos, ya era tarde, ya que algunos viajeros, desesperados al ver que la empresa no ofrecía ninguna solución durante horas –ni la compensación económica ni un viaje sustitutivo con otras aerolíneas–, optaron por cambiar su vuelo por otros de Ryanair a Roma, Nápoles o Turín.

"Al final la sensación es que han estado haciendo todo tipo de movimientos y tácticas engañosas para conseguir que todo esto les salga lo más barato posible", denuncian.



Este medio ha intentado ponerse en contacto con Ryanair, pero no ha obtenido respuesta.