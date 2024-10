Carmen López y María Jesús Valero, de Marea de Residencias: "Nuestra lucha es no dejar que silencien a las víctimas"

Carmen López y María Jesús Valero son dos mujeres de las y los muchos que integran Marea de Residencias , una organización que surgió en 2019 con el propósito de "unir fuerzas para conseguir unas condiciones de vida dignas en los centros de mayores" y que ha cobrado una gran importancia desde la pandemia. Ambas son familia de víctimas de los protocolos de la vergüenza que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó en marzo de 2020 y que impidieron que los mayores que vivían en las residencias públicas y concertadas, sin seguro sanitario privado, fueran atendidos por médicos durante el confinamiento. El resultado de estas decisiones fueron las muertes de más de 7.291 personas , entre ellas la madre de Carmen y el padre de María Jesús. Desde entonces, su lucha junto a la asociación por dirimir responsabilidades políticas, administrativas y sanitarias ha sido incesante. En 2023, las familias impulsaron la creación de la Comisión Ciudadana por la Verdad , que culminó con la publicación de un informe detallado que indicaba que más de 4.000 muertes podrían haberse evitado si se hubieran prestado cuidados médicos adecuados en las residencias. El estudio, llevado a cabo por expertos y referentes de distintas áreas –gerontólogos, científicos sociales, juristas–, también denunció que la falta de atención no fue una decisión improvisada por la crisis sanitaria, sino una estrategia "consciente y planificada" , apuntando al Ejecutivo de Ayuso como responsable. En el plano jurídico, las familias también han presentado múltiples denuncias en tribunales. Aunque muchas fueron archivadas, la persistencia de las víctimas ha tenido resultados. Así, en octubre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de una causa penal contra Isabel Díaz Ayuso y los exconsejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia, Enrique López. Esta decisión llegó tras el recurso de una familia afectada, cuyo caso había sido previamente archivado. El tribunal considera que es necesario investigar si hubo homicidio imprudente o omisión del deber de socorro por parte de las autoridades. Este proceso judicial es, no obstante, uno de los tantos abiertos y en los que los abogados que acompañan a Marea de Residencias trabajan sin descanso. Público ha tenido la oportunidad de hablar con Carmen López y María Jesús Valero este jueves, apenas una hora después de que ambas salieran del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras interponer la primera "macrodenuncia" o denuncia colectiva que se ha emprendido desde que comenzó todo . En esta ocasión, los denunciantes son 109 familiares de 115 personas que vivían en centros de mayores madrileños durante la covid-19. Una nueva vía penal que ha vuelto a generar expectativas de justicia entre los afectados, pero que también ha removido algunos fantasmas. Y es que a pesar de que esta batalla por "no dejar que las víctimas caigan en el olvido" ha llevado a Carmen y a María Jesús incluso al Parlamento Europeo, en busca de un apoyo internacional que por el momento están recibiendo, el dolor y el daño permanecen. Así lo expresan ambas en esta entrevista, donde cuentan lo "difícil" que es "seguir adelante" cada día y vivir con la paradoja de que es precisamente esta lucha la que "les salva de caer en un pozo oscuro".

¿Cómo se sienten después de cuatro años de lucha incesante? ¿Cómo se convive sabiendo lo que ocurrió en el día a día?

Carmen: Yo creo que todos estos años de lucha me mantienen en tensión para no caer en una depresión. Todo lo que pasó fue horrible. Cuando vi que la respuesta de la sociedad, un año después de morir mi madre –que falleció el 1 de mayo de 2020–, fue que Isabel Díaz Ayuso arrasara en las elecciones autonómicas me caí con todo el equipo. O sea, me vine abajo. Estuve mal, estuve muy mal. Luego me reenganché a la lucha y creo que es lo que me mantienen viva. Es algo que nos pasa a la mayoría que hemos sufrido esta triste historia.

Hemos solicitado ayuda a la Fundación Psicología sin Fronteras precisamente para intentar resolver estos traumas que nos han quedado a muchos familiares, también trabajadores o residentes, que por supuesto están abiertos. La primera sesión fue el lunes pasado y, bueno, queremos abrirlo a toda la gente que sienta que no puede superarlo por sí mismo. Si la muerte de un familiar es ya de por sí un asunto complejo, que se haya producido sin poderte despedir, sabiendo que fueron abandonados, que no tuvieron asistencia y que murieron ahogados... No tengo palabras.

Carmen López y María Jesús Valero en el Parlamento Europeo. — Marea de Residencias

María Jesús: Yo no he llegado a caer del todo. Hay días que estoy bien, pero hay otros, como anoche, donde no puedo dormir. Mi cabeza, evidentemente, sabía que este jueves teníamos que volver al TSJM y es muy frustrante. Es rememorar todo continuamente, es la impotencia de saber que de que no puedes solucionar nada, más allá de lo que, de momento, vamos presentando. Lo que pasa es que hasta ahora no ha dado el resultado que queremos o que debería de resultar.

Hay noches, aunque por suerte son cada vez menos, que me despierto sobresaltada y sigo imaginando la imagen de mi padre en la cama de la residencia.Hay una frase que siempre nos decía cuando algún día estaba malito: "Menos mal que habéis venido para no morirme sin veros..." Pero en la pandemia pasó lo que pasó. Me pregunto, ¿qué pensaría mi padre antes de morir, tan solos? ¿Él se creería que le habíamos abandonado? Es una tristeza tan profunda...

¿Cómo surge Marea de Residencias?

Carmen: Marea de Residencias existía antes del encierro. Cuando llega marzo, empezamos a darnos cuenta de lo que están haciendo con nuestros familiares. Al principio, estábamos todos muy desubicados: estábamos en contacto con sindicatos, partidos políticos, pero no nos enterábamos de nada y les seguían dejando morir.

Empezamos a hablar más entre nosotros a través de reuniones virtuales y, en mayo de 2020, presentamos una primera querella con las poquitas personas que habíamos hablado (26). A los dos días, cesaron a Carlos Mur, que fue el firmante de los protocolos, y empezamos a recibir un aluvión de correos electrónicos de gente que quería sumarse a la denuncia. A partir de ahí nos vemos totalmente sobrepasados y entonces creamos un formulario en la web en el que la gente podía contar su testimonio. En poco tiempo, llegamos a tener más de 450, de las cuales solo 40 eran de fuera de Madrid. Por eso se decidió hacer la querella centrándonos en la documentación que pudiéramos conseguir de aquí.

¿Qué supuso para ustedes sentir que no estaban solas, sino que otras familias les acuerpaban?

María Jesús: Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando falleció mi padre estábamos cada uno en nuestra casa. No había contacto todavía, así que la soledad fue una constante. En mi caso, creo que la ira y el dolor lo invertí en luchar por que se supiera y, en este sentido, el acompañamiento de las compañeras fue primordial. Nosotras lo comentamos muchos: si no caí en una depresión fue por eso. De alguna manera, toda mi rabia y el odio que sentía lo volqué en Marea de Residencias y, en realidad, sigo en ello. Ahora también mediante Verdad y Justicia. No lo voy a dejar hasta que algo se solucione... No sé, en algún momento tiene que salir la investigación adelante y espero poderlo ver.

Me llama la atención que muchas de las integrantes de estas asociaciones sean mujeres (hijas, nietas, no sé si incluso quizá hermanas o amigas). Eso me hace acordarme de otros movimientos históricos como las madres argentinas de la plaza de Mayo o las madres contra la droga en Galicia durante los 80. ¿Por qué creen que es así? ¿Tiene algo que ver que las mujeres hayamos tenido más conciencia en el ámbito de los cuidados?

Carmen López: Nosotras hablamos en femenino porque, aunque también hay compañeros, efectivamente las mujeres somos mayoría. Esto es como los trabajos de las residencias, que está super feminizado. Sin embargo, pensando en lo que antes comentábamos de Psicólogos Sin Fronteras, recuerdo que en la consulta había por lo menos el mismo número de hombres que de mujeres.

María Jesús: Creo que las mujeres cuando hablamos de familias somos más combativas. Hace poco justo nos decía Fernando Flores que él tenía contacto con muchos colectivos y que las más guerreras y las más echadas para adelante somos las mujeres. Tenemos algo que nos mueve para salir a luchar por esto en lo que creemos.



¿Cuántas causas han archivado ya? ¿Todavía albergan fe en un que un día se hará justicia?

Carmen López: Nuestra lucha es no dejar que silencien a las víctimas. Es decir, luchar por su memoria. Ese es nuestro principal objetivo, más allá de sentencias y tribunales, al menos de momento. Si no lo vemos así, podríamos terminar hundidas, pensando que todo ha sido un fracaso y no lo creo. Creo que nuestro objetivo tiene que ser mucho más pequeño: mantener vivo el recuerdo, mantener vivo lo que ha pasado. A partir de ahí, tal vez sí, algún día habrá justicia; es algo de lo que estoy convencida.

¿Se han sentido apoyadas en estos años?

María Jesús: Sí, a nivel institucional sobre todo por parte de los partidos de izquierdas, desde Unidas Podemos, hasta el PSOE y Más Madrid. Pero también a nivel europeo ha sido clave la figura de Miguel Urbán, de anticapitalistas. Ahora como ellos no tienen representación, estamos muy sostenidas por los Socialdemócratas, The Left y los Verdes. También hemos tenido un grandísimo apoyo del despacho de abogados de Carlos Vila. Sin él no se hubiera dado este paso... Y no podemos olvidar el papel de Manuel Rico, con todas las investigaciones que ha hecho. Desde luego, nos ha dado un material ingente del que partir. En la misma línea, hay que mencionar a Alberto Reyero. Los medios de comunicación, asimismo, nos estáis acompañando bastante igual, sobre todo los de pensamiento progresista.