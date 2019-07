El pregón que dio el pistoletazo de salida a la celebración del Orgullo 2019 fue toda una declaración de principios. Desde el escenario de la plaza de Pedro Zerolo en Madrid, la cantante Mónica Naranjo advirtió que sería "el más corto de la historia, pero también el más intenso". Llamó a la unión, al amor y al respeto, para continuar con la siguiente advertencia: "Si tenemos que retroceder, que sea solamente para tomar impulso y ser más fuertes".

Estas breves palabras dejan constancia de una evidencia: este Orgullo es el más tenso, crispado y reivindicativo que se recuerda en los últimos años. La coyuntura política, el ascenso de la ultraderecha y las intrigas para formar gobiernos locales y regionales de la mano de Vox, han puesto los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres en el centro de los debates políticos donde se están utilizando como armas arrojadizas.

Las recientes palabras de la líder de Vox, Rocío Monasterio, que afirmaba que el Orgullo supone una "visión denigrante y casi de una caricatura con ese espectáculo" y que "denigra la dignidad de la persona", chocan radicalmente con la realidad de que España, especialmente Madrid, se ha convertido en una de las citas más multitudinarias a nivel mundial de festejo y reivindicación política del colectivo, que atrae cientos de miles de personas.

Más de un millón de participantes



Este escenario político, tal como reconocen los organizadores, ha espoleado las reivindicaciones y activado la participación. Se espera que durante el próximo sábado, día de la manifestación en Madrid, más de un millón de personas (pueden llegar al millón trescientas mil) inunden la capital con celebraciones y reivindicaciones. La manifestación saldrá a las 18.30 desde la Glorieta de Atocha y acabará en la Plaza de Colón.

El recorrido estará jalonado con unas 43 carrozas, entre las que no habrá ninguna de los partidos de derechas. Ciudadanos, que el año pasado participó con carroza propia, no lo hará este año al negarse a firmar un decálogo elaborado por una de las organizaciones convocantes, Cogam. El primer punto del documento exigía a los partidos políticos que quisieran participar con carrozas en la manifestación que se comprometieran a no pactar gobiernos con partidos de ultraderecha que niega derechos al colectivo. Ni Ciudadanos, ni Partido Popular firmaron el manifiesto.

"La del Orgullo es una manifestación abierta y como tal no se le prohíbe la participación a nadie. Lo que no se va a permitir en que tengan su propia carroza", afirma Loren González, secretario de organización de la FELGTB.

Cuál es el lema del Orgullo



Este año, el Orgullo celebra los 50 años de las revueltas de StoneWall en Estados Unidos, que marca el inicio de las luchas y las reivindicaciones del colectivo LGTBI. Por ello, esta edición está especialmente dedicada a los mayores que abrieron camino y el lema escogido: Mayores sin armario: Historia, lucha y memoria. Con él se quiere honrar a "todas las personas que han peleado y que han perdido la vida por nuestros derechos", tal como recordó Uge Sangil, presidenta de la FELGTB en la presentación del Orgullo.

La cabecera de la manifestación estará formada exclusivamente por personas mayores activistas del colectivo LGTBI, pero sin representación política, como ocurría otros años.

Sin embargo una segunda pancarta se añadió a la manifestación en los últimos días que, con el lema "Ni un paso atrás", quiere responder a la situación de ataque frontal que está viviendo el colectivo desde formaciones ultraderecha y para contrarrestar la pérdida de derechos que supondría que otros partidos como Ciudadanos o Populares acordaran pactos con ella.

Visibiliza la campaña



La campaña de este año estaba formada por diversos carteles que reconocían el compromiso de los mayores. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por el Partido Popular y por Ciudadanos con el apoyo de Vox, decidió ocultar a última hora parte de ella. Los carteles con diversos lemas sobre la aportación de los mayores que lucharon por los derechos del colectivo nunca se desplegaron por las calles de la capital, en una acción que diversas organizaciones calificaron de censura.

Ahora, una campaña iniciada en Change.org, pide a todos aquellos que vayan a participar en la manifestación o en los diversos eventos que se desarrollan en la ciudad, que se descarguen los carteles, los impriman en camisetas y otros soportes y que hagan visible la campaña completa, "que tiene que estar en la calles y no guardada en despachos y almacenes", afirman desde las organizaciones.

"Cuanto más censura intenten aplicar, cuanto más silencio quieran guardar, más alto gritaremos. Debemos mucho a nuestros mayores, a quienes se partieron la cara para que nosotros tuviéramos los derechos que con sangre, sudor y lágrimas hemos logrado, como para que no se merezcan estas banderolas por todo Madrid", afirman los promotores de la iniciativa.

Transporte, no habrá ampliación de horarios



Si vas a participar el próximo sábado en la manifestación del Orgullo, hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid decidió no ampliar el horario del Metro, a diferencia de lo que ocurrió otros años. En 2017, cuando Madrid fue la sede del WorldPide, el Meto funcionó en Madrid durante las 24 horas el día del desfile. El año pasado, su horario se amplió en una hora. Este año, sin embargo, sólo se ha decidido incrementar la frecuencia de los trenes en determinadas líneas y horas. Sin embargo, cada el último saldrá desde las distintas cabeceras a la 1.30 como todos los días.

"Creemos que es una irresponsabilidad y una torpeza por parte de las instituciones el no ampliar los horarios. No sólo por facilitar la movilidad de los participantes, sino por que también es una forma de hacer marca, precisamente en un momento en el que tanta gente de fuera va a estar en la ciudad", comenta a Público González.

Según afirma el Consorcio de Transportes de la Comunidad, los horarios de los autobuses nocturnos también tendrán refuerzo durante el Orgullo.

Condones y lubricantes gratuitos



Unos 60.000 kits de preservativos masculinos y lubricantes serán repartidos de forma gratuita este año durante la manifestación del Orgullo en Madrid. Esta medida está enmarcada dentro de la campaña #SiemprePreservativo, que quiere prevenir el contagio del Sida y de otras enfermedades de transmisión sexual. Tal como reconoció la ministra de sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, "tenemos el mandato constitucional de prevenir las enfermedades y esta es una oportunidad de oro para hacer esta prevención de las infecciones de transmisión sexual, tanto lo que tiene que ver con el VIH, que todavía se diagnostican cerca de 4.000 casos al año, como del incremento de otras patologías de transmisión sexual".

La última vez que se realizó una donación de preservativos en el marco de campañas de prevención o días como el Orgullo o el Día Mundial del Sida fue en el año 2012. Algunos colectivos lamentan que sólo se distribuyan preservativos masculinos y no femeninos, pero reconocen que se trata de un paso adelante.

Más seguridad



Aproximadamente unos 2.000 agentes vigilarán la capital durante la celebración del Orgullo entre policías nacionales, municipales, vigilantes de seguridad del Metro y trenes, tal como informe la Cadena Ser.

Este dispositivo es, tal como reconocen la fuerzas de seguridad, superior al de años anteriores. El accesos a la manifestación estará jalonado de puntos de control que realzarán cacheos similares a los que se producen en los partidos de fútbol.

Si bien reconocen que no existe una amenaza concreta, sí afirman que la Capital sigue manteniendo un nivel 4 de alerta antiterrorista y que no se descarta la llegada a Madrid de grupos radicales neonazis procedentes de distintos puntos de España.

Desde la organización del Orgullo afirman también que se reforzará la vigilancia en algunas zonas de la marcha. Específicamente aquella en la que estén presentes representantes políticos o sindicales, para garantizar el derecho de manifestación de todos.