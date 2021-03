La actriz y modelo sevillana, Paz Vega, ha sido la última en alzar la voz contra la violencia machista haciéndose eco del testimonio de Rocío Carrasco en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La hija de Rocío Jurado denunció en Telecinco como estuvo sometida a violencia machista durante años por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

Las redes sociales no han parado de enviar mensajes de apoyo hacia Carrasco desde todos los campos. También los políticos se han manifestado después de la denuncia de malos tratos en primetime de la hija de la folclórica. Sin embargo, Paz Vega ha querido apoyar a la denuncia con la foto de Antonio David Flores en lugar de la de Rocío Carrasco, con la intención de poner el foco en el maltratador.

"Basta de poner el foco en la víctima. Basta de hablar de mujeres violadas, hablemos de violadores. Basta de hablar de mujeres maltratadas, hablemos de maltratadores. Basta de hablar de mujeres asesinadas; hablemos de asesinos. Cuando cambiemos este discurso que evita nombrar la causa y el origen de esta lacra empezará a cambiar nuestra manera de afrontar la violencia de género", puso la interprete en los mensajes que eliminó poco después de publicar.

Asimismo, Vega publicó un mensaje mucho más claro en el que decía: "Esta es la imagen de un maltratador". La intérprete continuó añadió: " Alguien que lleva viviendo 25 años de un cuento inventado por él, destrozando la vida de una mujer hasta el punto de casi conseguir su objetivo, matarla. Pero la fuerza de su víctima es mucho mayor porque se basa en el amor infinito que, como madre que da vida, siente por sus hijos". Esas palabras iban dedicas a Antonio David, quien hasta ahora solo se ha pronunciado diciendo que estaba tranquilo y que hablaría "cuando llegase el momento".

Después de eliminar las primeras stories de su Instagram, Vega ha publicado dos nuevos mensajes de apoyo a Rocío Carrasco. El primero simplemente con el hashtag #YosítecreoRocío y el segundo con un texto en el que se disculpa y muestra su apoyo a Carrasco. "No soy quién para juzgar a nadie, aunque se me revuelvan las tripas y la garganta se me cierre", cerró la actriz.