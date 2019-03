Un centro de Castelldefels (Barcelona) que acoge a 35 menores extranjeros no acompañados, conocidos como "menas", tutelados por la Generalitat, fue asaltado el sábado por la noche por unos 25 encapuchados que causaron destrozos en el establecimiento y agredieron a dos educadores y un interno, que fue trasladado a un hospital.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, hacia las 21:30 horas del sábado unas 25 personas encapuchadas entraron en el centro, causaron numerosos desperfectos en el edificio e intentaron agredir a los educadores y menores que en ese momento se encontraban en él.

El equipo de profesionales del centro pudo proteger a los menores, aunque uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital de Viladecans (Barcelona) mientras que dos educadores también fueron atendidos por contusiones.

La Conselleria precisa que el mismo sábado un grupo de jóvenes migrantes que volvían al centro y jóvenes del municipio habían protagonizado una discusión que acabó con el lanzamiento de piedras.

En este sentido, fuentes policiales han señalado a Efe que los Mossos recibieron hacia las 20.00 horas del sábado un aviso del 112 porque un grupo del centro de menores de Castelldefels estaría lanzando piedras a otro grupo de jóvenes del municipio y a sus vehículos, aunque la patrulla que se personó en el lugar no pudo identificar a los autores.

Los agentes constataron, no obstante, que no había ningún herido, que no se habían producido daños materiales y que no se llegó a presentar denuncia por estos hechos. Poco después, los jóvenes del municipio se habrían dirigido al centro que acoge a los menas causando daños materiales y agrediendo a tres personas, que fueron atendidas en un hospital, por los que los Mossos abrieron diligencias para aclarar los hechos e identificar a los autores.

Asimismo, los Mossos recibieron otro aviso sobre las 18.30 horas de este domingo de que miembros del grupo asaltante se habían concentrado ante las puertas del centro en actitud agresiva, por lo que se desplazó al lugar un contingente de orden público, sin que el incidente fuera a más.

Estas fuentes han señalado que los Mossos ya han identificado a los menores que presuntamente hicieron los lanzamientos de piedras y que también habría algún identificado entre los jóvenes encapuchados que protagonizaron el posterior asalto.

El Govern presentará una acusación particular

La Conselleria de Trabajo ha expresado "su condena más enérgica" por el asalto a este centro de menores extranjeros y, en este sentido, el conseller, Chakir el Homrani, ha afirmado que "este tipo de ataques violentos no tienen cabida en nuestra sociedad y son detestables por violentos, intolerables por injustos y del todo contrarios al sentir mayoritario de la sociedad catalana".

El conseller se ha reafirmado en que "el compromiso del Govern y de mi personal es hacer frente a cualquier actitud violenta hacia el colectivo que sea y venga de donde venga". El Homrani ha asegurado que, como en ocasiones anteriores, el Govern "se presentará como acusación particular contra los agresores en defensa de los derechos de los niños" y que, además, también "se presentará una denuncia a la Fiscalía de delitos de odio".

El centro que acoge a los menores es el equipamiento municipal de Cal Ganxo de Castelldefels, que desde finales del pasado año acoge a 35 menores tutelados por la Generalitat.

Acusación popular de la Red de refugiados

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha anunciado este lunes que se personará como acusación popular ante el ataque. En un comunicado de prensa, la entidad ha condenado los hechos y ha mostrado su preocupación por "la escalada de violencia y los graves incidentes" que, según la Red, está provocada por "la parquedad de los medios y la nula implicación realista de las administraciones".

Este es el segundo ataque en menos de una semana a un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, en el primero, un hombre entró con un machete en una casa de colonias de Canet de Mar (Barcelona) que acogía a unos cincuenta menores.

Con la decisión de personarse judicialmente, la entidad pretende "garantizar que se procesa a un juicio que depure las responsabilidades en todos los niveles. Asimismo, ha aprovechado para pedir una reunión urgente con la Generalitat para "abordar nuevos modelos de integración que impidan la pervivencia de un modelo que no aporta soluciones y no responde a las necesidades de los menores".

La Red ha instado a las instituciones a reducir la ratio, evitar la concentración de menores en la misma unidad, así como a no acumular en una misma unidad a aquellos que cuenten con necesidades especiales. En la misma línea, ha reclamado que se dote de unidades de salida para "evitar que los menores extutelados acaben fuera del sistema sin una respuesta que les aboque a deshacer el trabajo realizado hasta la fecha".

Por su parte, SOS Racismo también ha condenado el ataque y ha denunciado "la campaña sistemática de criminalización racista" que sufren estos jóvenes, que según la ONG no son tratados como menores por parte de la administración.