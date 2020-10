Soria vive desde hace años un problema de falta de médicos que ha sido agravado durante la pandemia. El pasado 23 de octubre el vicepresidente de la Junta de Castilla y León Francisco Igea, confirmó que Soria iba a perder a nueve médicos.

Esta decisión ha afectado directamente a las localidades de Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Covaleda, Matamala de Almazán, Quintana Redonda, San Leonardo de Yagüe y a los centros de salud Soria Norte y Soria Sur.

Y se estima que la marcha de los nueve médicos a otras provincias de la comunidad afectarán de forma directa a 9.000 pacientes sorianos.

Los alcaldes de las localidades afectadas insisten que "con los peores datos de la pandemia ahora se hace más necesario que nunca que les permitan quedarse en sus plazas".

Los ediles reclaman a la Junta "una solución legal y conforme a la ley", además de reclamar una "sanidad mejorada pero que no sea a costa de Soria".

Soria se queda sin pediatra

La plataforma ciudadana Soria ¡YA! denuncia que además, Soria capital se ha quedado sin el único pediatra con el que contaba en el servicio de tarde.

La falta de este servicio de Atención Primaria Infantil afecta no solo a las consultas por covid-19, también a las cotidianas, como las vacunas anuales. En una época en la que converge el coronavirus con la vacunación de la gripe.

El presidente, consejera y delegada territorial de la plataforma han solicitado a la Junta de Castilla y León que se reconsidere una solución para la falta de médicos que "menoscaba el derecho a la salud de los sorianos de forma grave" ya que, denuncian que no está previsto que se cubran las plazas vacantes.

Una situación insostenible

La plataforma insiste en que esta situación insostenible se vive en la provincia desde hace años. De acuerdo con los datos del último concurso de traslados de atención primaria, hay 54 plazas de médicos vacantes en la provincia porque "el concurso lo único que ha supuesto en la práctica es que cinco médicos hayan cambiado de destino", explica la plataforma ciudadana.

Soria ¡YA! indica que la Conserjería de Sanidad les ha argumentado que no encuentran médicos para cubrir las plazas vacantes, porque los sanitarios "no quieren venir a Soria". Pero la plataforma recuerda que los nueve médicos han tenido que abandonar sus plazas por una "falta de previsión de la administración sanitaria" y no por querer dejar Soria.

Estos médicos se han trasladado a Burgos en el caso de 7 de ellos, otro a Zamora y otro a Ponferrada.

La plataforma anima a los sorianos a "manifestar su rechazo a esta medida y a exigir soluciones inmediatas a la Junta de Castilla y León", y resalta "el alto coste en vidas humanas de los sorianos durante la pandemia que evidencia 'las enormes carencias' de la sanidad soriana tanto en infraestructuras médicas, como en personal".