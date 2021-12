La catedral de Mejorada del Campo estará abierta a todas las religiones y no tendrá santos de oro. Así lo ha hecho público el Padre Ángel, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, quien ha confirmado que una gran empresa de ingeniería está a punto de entregar el certificado de sostenibilidad de la llamada "catedral de Justo", ha informado Efe.

Mensajeros de la Paz recibió, tras la muerte de Justo Gallego, la donación del templo que durante 60 años fue levantado por el constructor solitario. Para mantener la esencia del templo no se llevarán a cabo más obras. La iglesia permanecerá inacabada y según el párroco "no habrá ni oro ni plata ni azulejos, ni santos de oro, va a ser una catedral de piedra, ladrillo, cemento, desechos de gomas, chatarra reciclable, como lo ha hecho él".

"Desde que nos la dieron, hemos contratado un equipo de arquitectos para que estudien de verdad la sostenibilidad de la catedral, que está hecha por las manos de un hombre santo y sabio como era Justo Gallego", ha señalado el padre Ángel.

En pocos meses, en cuanto tengan la licencia de apertura, empezarán las actividades que "no serán meramente religiosas ni católicas, serán para todos, para los que creen y los que no, para unas religiones y otras, será un lugar de encuentro, una casa del pueblo". Esta iniciativa no es exclusiva de la catedral de Justo pues ya se llevan a cabo actividades similares en la iglesia de San Antón en Madrid.