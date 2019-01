El balance anual de la caza del zorro en Galicia es de 12.000 animales muertos por temporada. Aunque el número de licencias de caza se ha reducido hasta el dos por ciento, siguen saliendo a cazar 40.000 federados que, junto a aquellos furtivos y sin licencia, fácilmente doblarían esta cifra.

El pasado día 12 de enero se celebraron los cuatro campeonatos provinciales gallegos de caza del zorro. Este sábado se celebra el campeonato gallego; el próximo 2 de febrero se competirá en el campeonato de España que también tendrá lugar en Galicia. A todos estos torneos regulados se sumará, el 9 de febrero, un torneo "social" en la provincia de Lugo, ajeno al calendario oficial, con reglamento propio, abierto a cazadores federados y no federados. Un asedio y persecución al zorro sin comparación.

"Dentro de la temporada oficial, sabemos que la Xunta autoriza más. Una media de seis o siete al año, al margen del calendario pautado", puntualiza Rubén Pérez Sueiras, Secretario Técnico de Benestar Animal de Podemos Galicia. "Estaríamos hablando de unos doce o trece campeonatos por año autorizados por el gobierno gallego. Una realidad que se da de frente con el acuerdo parlamentario de marzo de 2018 en el que se pedía al ejecutivo que no colaborara ni subvencionara este tipo de campeonatos que tratan de blanquear la caza como un deporte, o intentan vender la idea de que matar animales de una forma masiva puede ser algo divertido, que es lo que pretenden trasladar a la opinión pública", afirma Pérez Sueiras.

"Así funciona este lobby"

Es más, la cacería regional del sábado no cuenta con el apoyo explícito de los ayuntamientos en los que se va a celebrar: Carnota y Muros. De hecho, ambos municipios se han posicionado en contra. Incluso la alcaldesa de Muros ha manifestado que, aunque la Federación Galega de Caza (que organiza las monterías) no tiene la obligación de solicitar nada al ayuntamiento, tampoco le ha comunicado con antelación el acontecimiento cinegético, aunque, eso sí, le ha mandado una invitación. "Como ya tienen el beneplácito de la Xunta, ya tiran para adelante. Así funciona este lobby", señala el secretario de Benestar Animal de Podemos.

Rubén Pérez Sueiras analiza el objetivo de las monterías y reflexiona: "El zorro no tiene un aprovechamiento alimentario, y en estos campeonatos se ve cómo se tiran los animales muertos a la basura. Siguen denominando a estos animales silvestres como alimañas, pensando que tienen que ser exterminadas, cuando en la práctica no provocan daños masivos. Es más, hacer las batidas, y estos campeonatos pseudodeportivos, con entrega de trofeos a nosotros nos parece un negocio más de la Federación que es la que organiza competiciones oficiales, porque cobra una inscripción, organiza una comida, y hasta hace poco invitaba a cargos de la Xunta".

Por su parte, la Federación Galega de Caza mantiene firme su postura y asegura que estos campeonatos son "perfectamente legales" y que, en caso de querer prohibirlos, "hay vías legales".

El presidente en Pontevedra de la Federación Galega de Caza, Francisco Couselo, advierte de que "las consecuencias serían muy graves si los cazadores no regulásemos la población del zorro, el ejemplo lo tenemos con la superpoblación del jabalí; nosotros estamos regulando la cadena trófica para evitar desequilibrios que ya existen, porque tenemos 1,6 zorros por kilómetro cuando lo recomendable sería tener 0,6".

La irrupción de Vox en favor de la caza

Sin embargo, para Podemos el hecho de "cuestionar los campeonatos para matar animales", y no la caza en sí, es motivo de "ataque furibundo" y señalan como "muy significativa" la posición que tomó la Federación Galega de Caza al divulgar en sus redes parte del acuerdo entre PP y Vox sobre la caza y contraponer el modelo urbano contra el medio rural ya consumido, cuando la mayor parte de los cazadores con licencia vive en ciudades.

En la comunidad gallega, el 2% tiene licencia de caza

La formación morada considera que "en Galicia siempre se ha visto que la caza es un granero de votos", aunque "no es cierto que la caza genere beneficios, ni una imagen positiva. En la comunidad gallega, el 2% tiene licencia de caza, pero la imagen la proyectas sobre el 98% que no es cazadora. Ahí es donde creemos que hay modelos de desarrollo que son más eficaces", sentencia Rubén Pérez Sueiras. Un modelo que plantea ayudar a todos los sectores, no sólo subvencionar a los cazadores, hay que acordarse de agricultores y ganaderos. Reparar daños a la fauna silvestre, desarrollar modelos de disuasión, proteger los cultivos y al ganado. "Es imprescindible conocer en qué punto está el medio rural".

Por otra parte, la Xunta de Alberto Núñez Feijoo y, en concreto, la Consellería de Medio Ambiente quiere alejarse de toda polémica y su portavoz afirma, con rotundidad, que ni financia ni organiza ni apoya este tipo de campeonatos, ni los de este fin de semana, ni los que se han producido en las últimas semanas.

¿Qué ocurre entonces? Que en virtud de la Ley de Caza y, por razón de competencia, la Xunta tiene que autorizar las competiciones promovidas en su totalidad por la Federación Galega de Caza, siempre que se cumplan los requisitos. Aclara que están teniendo que realizar mucha pedagogía en este sentido, porque se acude a la consellería para conocer lugar o fecha de las competiciones y se ven "en la necesidad de puntualizar que no son los organizadores ni los promotores".

Además, consideran que los colectivos animalistas "están en su derecho de protestar contra la ley de caza, pero la administración no puede prohibir, porque la ley lo permite y así está contemplado desde el 2006, y así se viene haciendo desde gobiernos anteriores al de Alberto Núñez Feijóo". Sin embargo, el acuerdo parlamentario de marzo de 2018 en el que se pedía al ejecutivo que no fomentase ni colaborase ni subvencionase este tipo de campeonatos deja esta última afirmación en un limbo.

Por su parte, el Partido Animalista (PACMA), a través de su portavoz Laura Duarte, confirma que acudirá y apoyará la convocatoria de Freefox y su exigencia del fin de los campeonatos de la caza del zorro, durante el domingo desde las 11:45 en A Coruña y el resto de España. Aunque destaca que PACMA es el único partido político que quiere prohibir todo tipo de caza.

Además, quieren contar con el apoyo mayoritario de la población ante el rechazo a la caza del zorro con una campaña en redes junto a la etiqueta #YoNoDisparo. También están trabajando intensamente para convencer con argumentos a la Xunta de que prohíba la caza del zorro. "Llevamos meses recopilando información que desmonta todos los argumentos utilizados por la Xunta de Galicia para seguir autorizando las batidas de zorros. Hemos presentado este trabajo a la Consellería de Medio Ambiente y a la Secretaría Xeral para o Deporte. Además, hemos incluido una propuesta legal para prohibir esta modalidad de caza en Galicia. Hemos solicitado una reunión con la Xunta y esperamos una respuesta", añade Laura Duarte. "Reconocen la posibilidad de valorar, pero se lavan las manos. No vamos a parar hasta se nos escuchen".