El Gobierno y las comunidades autónomas se coordinarán en el reparto de las vacunas de la covid-19, que Sanidad espera puedan empezar a distribuirse a finales de año, y se creará un registro de vacunación que servirá para hacer un seguimiento de las personas que la reciben.

Es una de las acciones coordinadas que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes de este viernes, una reunión telemática que se ha celebrado en un clima más tranquilo que otras anteriores y de la que han salido otros compromisos, como el de crear una conferencia sectorial sobre el reparto de los fondos europeos.

Los presidentes autonómicos, por su parte, han seguido pidiendo más coordinación, pero también ayuda en este contexto de crisis. "Estamos exhaustos financieramente", ha dicho por ejemplo el presidente andaluz, Juanma Moreno.

El Ejecutivo ha reforzado su labor de coordinación y llevará a la próxima interterritorial de Sanidad la cuestión de las vacunas y el registro, así como otras medidas discutidas en esta reunión.

Coordinación con Sanidad

Los presidentes autonómicos, además, han aceptado la propuesta que les ha hecho el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de coordinarse con Sanidad antes de decidir el cierre total de los colegios.

Esperan que una medida tan drástica no llegue a ser necesaria, pero, si ocurre, el Ejecutivo quiere que la comunidad en cuestión trate su caso con Sanidad y con las demás comunidades, porque puede afectar a las limítrofes, en el Consejo Interterritorial.

Un registro de vacunación

En rueda de prensa tras la Conferencia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que este fin de semana el Ministerio trabajará para cerrar las nuevas medidas y presentarlas a las comunidades en el plenario del Consejo Interterritorial, que se celebrará el próximo miércoles.

Medidas que abarcarán cuatro ámbitos, empezando por los planes de vacunación. "Con la debida precaución, todo parece indicar que a final de año podríamos estar en disposición de empezar a recibir dosis seguras", ha dicho Illa.

Ante este escenario, lo que van a hacer Gobierno y autonomías es coordinarse para "crear un registro de vacunación" con el que hacer un seguimiento de quién se ha vacunado y cómo evolucionan esas personas. Para ello, se creará un grupo de trabajo que se abrirá a expertos en bioética, sociedades científicas y colectivos esenciales que ayuden a "afinar" esa estrategia.

Comprobar la evolución de la pandemia

Otro de los ámbitos de actuación es el de dar continuidad al estudio de seroprevalencia que se hizo la pasada primavera para el próximo mes de octubre, con el objetivo de comprobar la evolución de la pandemia en estos meses, para lo que la nueva oleada tendrá que ser con la misma cohorte de participantes.

En este sentido, el ministro ha indicado que Pedro Sánchez ha aceptado la propuesta de varios presidentes autonómicos para que la nueva oleada del estudio no coincida con la campaña de la vacunación de la gripe, que este año se ha adelantado a la primera quincena de octubre, con lo que probablemente el estudio arrancará en la segunda.

En el tercero de los ámbitos, el de los cribados, el Ministerio quiere establecer unos criterios comunes a partir de las experiencias que se han realizado en varias comunidades que "ayuden a sacar el máximo rendimiento" a estas prácticas. Además, la última acción se centrará en reforzar la coordinación con los entes locales, que "tienen un papel esencial en esta fase de la pandemia".



Fondos europeos

En este encuentro no sólo se ha hablado de medidas sanitarias. Sánchez ha confirmado que se creará una conferencia sectorial para discutir los fondos europeos y ha explicado también que este mes se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir los presupuestos.

Según ha asegurado en la rueda de prensa la ministra de Política territorial, Carolina Darias, los presidentes autonómicos han apoyado este viernes "tácitamente" la necesidad de contar con unos nuevos presupuestos "de país", independientemente de las posturas de sus respectivos partidos.

Aparte de la conferencia sectorial para discutir los fondos, y los proyectos de país que hay que presentar para recibirlos, el Gobierno mantendrá reuniones bilaterales con cada una de las comunidades para conocer sus propuestas de proyectos con las que participar.

Peticiones de los presidentes autonómicos

Por su parte, el andaluz, Juanma Moreno, ha considerado un "jarro de agua fría" saber que los fondos europeos no llegarán hasta mediados del año que viene. Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha querido suscribir el documento conjunto, porque no incluía su demanda de un permiso de incapacidad temporal para los padres que tengan que cuidar a sus hijos en cuarentena.

Ante esa demanda, Darias ha explicado que se trata de un asunto que está estudiando en este momento el Gobierno y que tiene voluntad de resolver, pero no podía incluirse en el texto porque aún no se ha concretado la medida.

Alberto Núñez Feijóo, que mañana vuelve a tomar posesión como presidente de la Xunta, ha exigido un acuerdo explícito que regule cómo actuar en el caso de brotes de infección de coronavirus en las escuelas, así como fijar las ayudas y permisos que recibirán los padres cuyos hijos estén en cuarentena.

Y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco ha considerado "fundamental" que se impida la movilidad de las personas contagiadas.