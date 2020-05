El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denuncia que la Comunidad de Madrid ha dejado de abastecer de Equipos de Protección Individual (EPI) y también de mascarillas a una parte de las residencias de mayores privadas y concertadas de la región.

En una nota distribuida a los medios, el sindicato cuenta que desde hace una semana algunos almacenes de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que centralizaban la entrega de material hacia estos centros "han recibido la instrucción de no preparar más equipos de protección para residencias".

"No sabemos qué criterio se ha seguido y nos parece incongruente que se quiten mascarillas a profesionales que están en primera línea. Esta protección es absolutamente necesaria para proteger tanto a trabajadores como a usuarios", señala la portavoz de Dependencia de CCOO, Juani Peñafiel.

Además, informa CCOO, esta medida coincide con el hecho de que algunas residencias privadas han relajado las medidas de aislamiento en los últimos días y ya están permitiendo la entrada de familiares y desconfinando a los usuarios.

"Se está permitiendo una desescalada al margen de la normativa de Salud Pública, sin tener la seguridad de que profesionales y residentes no están contagiados y no son portadores del virus. Hay todavía muchas residencias donde no se han realizado los test a las plantillas completas", añade Peñafiel.

CCOO considera que la apertura al exterior de los centros es prematura y que el sector aún no está preparado para llevara cabo la desescalada con las garantías necesarias y, por eso, exige en su comunicado a la Comunidad de Madrid que no permita la desescalada "sin que se realicen las pruebas PCR o test de seroprevalencia a todos los profesionales de estas residencias, impidiendo así la propagación incontroladadel virus".

Además, CCOO también exige que "todas las plantillas dispongan de los EPI que establecen los protocolos de Salud Pública, y que el Gobierno regional garantice el suministro como eje fundamental para la desescalada". "No podemos consentir que por falta de medios hacia los profesionales y por la relajación de las administraciones que lo tienen que controlar, volvamos a encontrarnos con un incremento de contagios que aumente la cifra de fallecidos", ha concluido Peñafiel.