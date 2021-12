Cerca de 2.000 viudas de pareja de hecho podrán solicitar a partir del 1 de enero la pensión que se les negó

Casi 2.000 viudas que no estaban casadas (1.800 según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de hace un año) y a las que la administración y la justicia les denegó la pensión de viudedad, podrán volver a solicitarla a partir del uno de enero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la reforma de las pensiones. Entre dichas reformas está la equiparación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho, que sufrían desde hace años una grave discriminación en sus derechos. Ahora, estas pensiones se equiparan a las de las de viudedad de las personas dentro del matrimonio.

Hasta la fecha la ley establecía que sólo podían acceder a la pensión de viudedad las personas que durante el último año hubieran ingresado menos que sus pareja fallecida si no estaban casadas, o si su salario era inferior en 1,5 veces el salario Mínimo Interprofesional (19.950 euros al año). Esta cuantía incluía no sólo las rentas del trabajo, sino también las de capital, los ahorros e inversiones, y la patrimonial, por lo que para que una persona que la solicitaba debía estar en una situación cercana a la exclusión social.

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las

pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y

social del sistema público de pensiones publicada ahora en el BOE modifica el artículo 221 de la ley General de la Seguridad Social que incluía estas restricciones y da la razón a las miles de personas viudas unidas como parejas de hecho a las que la administración y la justicia les negaron dicha pensión durante el más de una década.

Además, la norma contiene una disposición adicional (la número 40), que establece la retroactividad jurídica de dicha medida, aunque no incluye la retroactividad económica. Es decir, que todas las personas a las que se le haya denegado la pensión en virtud de la ley anterior, podrán volver a solicitar la prestación y esta será vitalicia, pero no podrán reclamar lo no cobrado en los últimos años.

Para Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida de mujeres viudas y madres de hijas e hijos huérfanos, este es cambio es una gran noticia que "pone fin a una aberración legislativa", por la que lleva más de cuatro años luchando.

"Enviudé en 2017 y en estado de shock y duelo hice todos los tramites burocráticos y pedí pensión de viudedad y orfandad para mis dos hijos. Me denegaron la primera y me concedieron la segunda. Me pareció tremendamente injusto y que se trataba de una decisión que estaba condicionado por el azar". Entonces Oñate cobrara algo más que su difunta pareja y no tuvo acceso a la pensión, a pesar de que un años después estaba en el paro.

"Entonces presenté una demanda judicial y monté la asociación". Desde entonces ha peleado en todas las arenas posibles: desde la mediática, la social y la política... una lucha que la llevó, incluso, a participar recientemente ante la Comisión de Peticiones de la UE en Bruselas, donde cosechó el apoyo de todos los grupos políticos españoles, excepto de Vox.

"Cobrar un céntimo menos que tu pareja no puede ser motivo para denegar un derecho", afirma en conversación telefónica con Público.

Así lo han entendido la mayoría de fuerzas políticas que finalmente han acordado el cambio de la ley. Una modificación que ya estaba en el documento de acuerdo del Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y que fue facilitado en el Congreso por una enmienda introducida por Más País durante la negociación de la ley y apoyado por todas las fuerzas parlamentarios excepto por la ultraderecha.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hace una año había en nuestro país 1.800 personas en esta misma situación a las que se le ha denegado la pensión de viudedad. "Ahora tienen la posibilidad de volver a solicitarla. La disposición adicional 40 que incluye el texto de modificación da un plazo extraordinario de 12 meses para que a las personas a las que se les denegó esta pensión puedan volver a solicitarla, si cumplen con los requisitos contenidas en el nuevo texto. Por eso, afirma Oñate, es importante que se lean atentamente esta nueva ley y que se asesoren legalmente. Tal como explica la disposición adicional, dentro del plazo de un año se podrá a volver a solicitar la pensión denegada y ésta se comenzará a cobrar el primer día del mes siguiente si se cumplen los requisitos.

Según el texto de la ley "se reconocerá como pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho, y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años". En el caso de que estuvieran inscritos en algún tipo de registro de las comunidades autónomas o ayuntamientos, éste deberá haberse producido con dos años de antelación al fallecimiento.

El 90% de quienes cobran pensión de viudedad son mujeres

"Este cambio legal supone que a nadie más se le va a denegar la pensión de viudedad por ser pareja de hecho desde el 1 de enero de forma arbitraria e injustificada y que muchas personas, especialmente mujeres, podrán tener acceso a un derecho que se les ha negado mucho tiempo. Se trata una medida con perspectiva de género", afirma Oñate. De hecho, según los datos del último trimestre de 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de viudos y viudas en España asciende a 2.917.800 personas. De ellos, 2.331.200 son mujeres, mientras que los hombres solo representan 586.600. Es decir, el 80% de quienes enviudan en España son mujeres. Ellas representan, también, casi el 90% de las personas que cobran una pensión en nuestro país. Por ello, esta medida afectará principalmente a las muejeres.

"Hasta ahora la ley permitía que hubiera viudas en situación de desempleo sin poder cobrar la pensión por el fallecimiento de sus parejas y las castigaba de por vida a ella y a sus huérfanos por haber ganado un euro más", añade Oñate.

Ahora, afirma, quedan aún cosas por conseguir. Entre ellas, que en los colegios e institutos haya un protocolo básico para el duelo y que puedan tratar con coherencia y profesionalidad la muerte de un padre "y que no quede al albedrío de que tengan o no experiencia". También afirma que su asociación trabajará para que las administraciones más cercanas a los ciudadanos humanicen y ayuden a las huérfanas en ese momento tan difícil y complicado en que hay que hacer muchos trámites en poco tiempo y cuando se está pasando un situación tan dura.