Cientos de personas se manifiestan en Cartagena contra el atraque del buque Borkum, que llevaría armas a Israel

Alrededor de unas 150 personas se han manifestado este jueves en Cartagena para reclamar a las autoridades que el buque mercante Borkum, que transporta armas, no atraque en el puerto de la ciudad. Las asociaciones Palestina Libre y Boicot, Desinversiones, Sanciones de Murcia no quieren que la región no sea "cómplice del genocidio" en Gaza.

El barco de transporte se encuentra actualmente en aguas de Cartagena, a la espera de poder atracar en la terminal de Escombreras. Previsiblemente lo podría hacer entre esta noche y el viernes a primera hora.

Los manifestantes han coreado cánticos de apoyo a Gaza bajo una gran bandera y pancartas con lemas como "No a la limpieza étnica", "Palestina libre vencerá" y "Gaza sangrando y el mundo mirando". Estos sostienen que el destino final de las armas es el puerto de Ashdod, Israel, a pesar de que el Gobierno español haya asegurado que son para la República Checa.

El diputado de Podemos y miembro de la Comisión de Exteriores en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha intentado acceder al puerto para examinar la documentación relativa a los códigos de identificación de los contenedores que transitan por sus instalaciones, pero no lo ha conseguido.

"Se ha dado un paso más allá cuando se niega a un diputado que ejerza sus labores de control y no se le facilita información tan importante como la del destino del cargamento", ha denunciado Sánchez Serna. A raíz de ello, el parlamentario se ha unido a la manifestación junto a la diputada de Podemos-IU en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín.

Los manifestantes se han enterado durante la protesta de que el Gobierno ha denegado el permiso de escala en todo el país a otro mercante que sí transporta armamento destinado a Israel, el Marianne Danica, que pretendía atracar también en Cartagena.