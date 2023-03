Una de cada cinco personas que vive en la calle en Barcelona lo hace después de haber perdido el piso de alquiler

Nuevo toque de atención de la Fundació Arrels ante la situación de crisis de la vivienda. Una de cada cinco personas que duerme en la calle en Barcelona lo hace después de haber perdido el piso de alquiler en el que vivía, y la mayoría, un 70%, no tiene ninguna expectativa de poder salir de ella en un futuro cercano. Arrels pone así sobre la mesa los datos extraídos del recuento que hizo el pasado junio, y que ya identificó un aumento del 15% de personas sin hogar viviendo en la ciudad respecto a 2021. Son 1.231 personas, de las que entrevistaron a cerca de 350.

La mayoría han ido entrando y saliendo de varios recursos en los últimos meses

Uno de los datos que destaca la cuarta edición del informe Vivir en la calle en Barcelona. Radiografía de una ciudad sin hogar es el último alojamiento en el que han estado viviendo las personas entrevistadas: un 21%, en un piso de alquiler, un 5%, en uno de propiedad, y un 19%, en algún recurso, ya sea un albergue, pisos sociales, hospitales o centros de la DGAIA. El desahucio es uno de los principales motivos para acabar en la calle, junto con perder el trabajo, haber migrado o separaciones de pareja o familiares.

Además, la saturación de los servicios, la falta de plazas y la falta de recursos provoca que el 70% no tenga perspectiva de entrar en algún alojamiento en breve. La mayoría ha ido entrando y saliendo de varios recursos en los últimos meses. El perfil mayoritario de la persona que vive en la calle es el de un hombre, de 44 años y migrante, y sin ingresos.

"Que haya personas que han vivido varias veces en la calle no sólo muestra las carencias del sistema de protección social y de los recursos temporales; para mí, también explica que la gente intenta, pese a ello, salir de la situación de calle", ha afirmado Marta Maynou, jefa del equipo de acogida de Arrels, durante la presentación del documento.

Después de perder el trabajo, pasar por una separación o tener problemas con la vivienda, pocos cuentan con acceder a algún recurso público o de las entidades. "Son muchas las personas que no tienen expectativas, que no esperan nada. Hay pocas esperanzas de poder acceder a un recurso para personas sin hogar y uno de los motivos es que mucha gente se queda fuera porque no puede cumplir los mínimos que se les pide... Se trata de un doble castigo", ha explicado el director de Arrels, Ferran Busquets.

Además, esto se suma a que cuatro de cada diez personas afirman no tener a nadie con quien contar o pedir ayuda, un dato que se acentúa en las personas migradas y los menores de 25 años como los jóvenes migrados extutelados.

La desatención social, en auge

Arrels destaca que desde que hacen el recuento, 2016, no se habían encontrado un porcentaje tan alto de desatención social: casi la mitad de personas sin hogar no han estado en contacto ni con servicios sociales ni con entidades en los últimos seis meses. Tras la pandemia se ha acentuado la demanda y a raíz de ello, la saturación de estos servicios. Destaca el hecho de que la mayoría reciben atención una vez ya se encuentran en la calle.

En el caso específico de la atención por parte de servicios sociales, sólo una de cada tres personas dice haber sido atendida en los seis meses previos a la encuesta. "Las personas tardan cada vez más en ser atendidas, por tanto, cada vez hay más personas en una situación más deteriorada. La situación es cada vez más grave", ha añadido Maynou.

De media, las personas entrevistadas llevan cuatro años y cuatro meses viviendo en la calle, una "media elevada", según la entidad. Casi el 70% llevan más de seis meses viviendo al raso y eso agrava la falta de salidas.