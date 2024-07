Clavijo se enfrenta al racismo de Vox y reclama una respuesta al "drama humanitario" de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este viernes en el Foro Empresarial Ibero Africano 2024, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), una respuesta "conjunta, civilizada, solidaria y de responsabilidad" al "drama humanitario" que está viviendo Canarias por la saturación de los migrantes menores. A ello, añade que "dentro de unos meses la puede vivir el País Valencià o Andalucía".

El presidente ha expuesto que "no es un asunto político ni territorial, sino un drama humanitario al que Europa y España tienen que dar respuesta". Además, ha criticado la abstención de ERC en la distribución de menores migrantes, indicando que estaban "defendiendo los legítimos intereses de su comunidad autónoma".

Su propuesta para una mejora de la situación es la creación de un decreto ley, de inmediata aplicación, "porque permitiría afrontar la situación en que nos vamos a ver de aquí a final de año". "El año pasado desde septiembre a diciembre vinieron 7.398 menores y este año todos los indicadores dicen que puede ser mucha más la gente que intente llegar a Europa", ha expuesto.

También ha exigido "una reforma legislativa de mucho más calado para dar una respuesta conjunta a algo que va a continuar en el tiempo". "Europa no está dando respuesta", ha asegurado Clavijo, quien ha añadido que "la tenemos que dar como país y con la Ley de Extranjería actual no la estamos pudiendo dar de la manera humanitaria y ágil que se merecen estos menores que son niños y niñas".

La actitud de Vox, "miserable"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido durante la mañana de este viernes que el Gobierno canario está apoyando "la inmigración ilegal" para defender las rupturas de sus pactos con el PP en las comunidades donde gobernaban juntos, a raíz del acuerdo para distribuir a 400 menores migrantes de Ceuta y Canarias entre las diferentes regiones. Clavijo, en respuesta, ha señalado a la formación de ultraderecha como "mezquinos y miserables".



"De lo que sí va a ser cómplice es de la muerte, las violaciones y los dramas que esos niños viven para llegar aquí, de eso es cómplice el señor Abascal y Vox", ha señalado Clavijo. Con esto, ha lamentado que haya "gente" que, "de manera miserable", quiera hacer política "con la muerte, hambre y mísera de niños y niñas".

"No solo no lo comparto, sino que me avergüenza. No creo que sea la imagen que tenemos que dar como país a ningún lado, pero menos aún a esos niños y niñas", ha opinado Clavijo. Tras esto, ha asegurado que si él viviese "allí", en referencia al lugar de origen de estos menores que llegan a España, también habría venido a España: "También querría un futuro para mis hijas", ha añadido.



"Las oportunidades de negocio e inversión” que brinda África

Por su parte, el vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, ha abierto la sesión inaugural, destacando el "gran potencial, la diversidad y las oportunidades de negocio e inversión" que brinda África. Por ello, se ha declarado favorable a la creación progresiva de un área de libre comercio interafricano, "que ayudará a crear nuevas sinergias" y a generar valor añadido.

Durante el foro ha intervenido también la directora general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ximena Bartolomé, quien ha asegurado que África significa "un interés de primer orden para España" a causa del peso demográfico que está adquiriendo y las oportunidades que ofrece.

En este sentido ha anunciado su plan de desarrollar "una nueva estrategia con África" que tiene la intención de dar "un salto cualitativo y adaptarnos a las nuevas barreras y desafíos", ya que se trata de "una estrategia para todo el continente".