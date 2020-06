El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, desveló este martes que el organismo baraja dar "dos años" a las sociedades cotizadas para que el 40% de sus consejeros sean mujeres, tras las quejas recibidas por las empresas ante la dificultad para alcanzar dicho hito en 2021 como preveía en la actualización del Código de Buen Gobierno.

"Creemos que en 2020 se va a conseguir el 30% que se había marcado", detalló Albella durante su intervención en el Foro del Consejero, organizado por KPMG junto con El País, el IESE Business School, Aon y Gobertia, explicando que elevar el umbral era un movimiento lógico toda vez que se alcance el anterior objetivo.

Sin embargo, será flexible en el plazo con su extensión de uno a dos años tras recibir "numerosos comentarios al respecto". "Vamos a ser sensibles a las peticiones que hemos tenido para dar plazo, siguiendo una pauta similar (…) Lo natural es que dejemos de plazo dos años", anunció.

La CNMV sopesa también si mantener o sustituir la mención a alcanzar determinada "presencia femenina" en el Consejo y la alta dirección por un término neutro en cuanto a diversidad de género, pero mantendrá la recomendación de fomentar el nombramiento de mujeres en la alta dirección al considerarla el "vivero" para el Consejo.

Otro de los cambios que podría incorporar el texto puesto a consulta pública es retirar la palabra corrupción para aquellos casos donde aconseja que si hay una conducta grave por parte de un consejero la comunique al Consejo de Administración y ambos tomen las medidas oportunas para no dañar el crédito ni la reputación de la cotizada.

"Hemos recibido diversas recomendaciones de que no deberíamos utilizar la expresión y probablemente consideremos este tipo de sugerencias. No queremos contribuir a dar la impresión de que nuestras sociedades cotizadas están más afectadas por casos de corrupción que las de otros países, que creo que no es el caso", zanjó.

Entre las novedades de buen gobierno, la CNMV también planea revisar sus recomendaciones sobre política indemnizatoria para evitar que se excedan sus topes económicos alegando falsas compensaciones por incompatibilidades.

La recomendación de la CNMV es que su cuantía no exceda las dos anualidades, pero Albella explicó que ha generado discusión cuando hay compensaciones distintas a la del cese y que tienen que ver con pactos de no competencia o para que el directivo no pueda ser fichado durante un número de años por empresas rivales.

El organismo quiere evitar que se computen como falsas indemnizaciones por no competencia cuantías ligadas al cese, pero sin impedir a la vez a las empresas que compensen a sus directivos para que no trabajen en empresas rivales cuando hay una cláusula de este tipo real.