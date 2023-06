Colectivos LGTBI arremeten contra las políticas del PP y afirman que los derechos se defienden en las calles y las urnas

Colectivos LGTBI han anunciado que la celebración del Orgullo será una de las más reivindicativas de los últimos años para hacer frente al avance de la derecha y la extrema derecha que amenaza con derogar leyes y revertir derechos. "No volveremos al armario. Estaremos orgullosas, visible y no nos callaremos", ha Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, gais, trans, Bisexuales e intersexuales (FELGTBI+) durante la presentación del Orgullo en Madrid.

"Por nuestros derechos, por nuestras vidas vamos a salir a las calles el 1 de julio en toda España. Desde Canarias a Galicia, pasando por las Castillas, Valencia o Extremadura...", añadió en alusión a diversos territorios en los que el Partido Popular junto a la extrema derecha ha anunciado pactos o negocian gobiernos en ayuntamientos y comunidades anunciando retrocesos en derechos conquistados por el colectivo y por las mujeres.

Precisamente el lema de este Orgullo en Madrid tendrá el lema "abrazando la diversidad familiar: iguales en derechos". Tal como afirmó Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, si bien hay que reconocer que se han dado grandes avances en las últimas décadas en diversidad familiar y en la facilidad de que "las infancias salgan del armario", advirtió que "estamos viviendo un cambio de vientos y tendencias" que puede poner en peligro lo conquistado.

"Me gustaría pedir que seamos conscientes cuando metamos las papeletas en las urnas de quiénes están a nuestro lado, los que nos apoyan, y los que no. Los derechos se conquistan, pero no están grabados en piedra. lo hemos visto ya en otros países", afirmó De la Cruz.​

"No es un divorcio duro, es violencia de género"

Sangil aprovechó la oportunidad para criticar las políticas del Partido Popular en relación los derechos LGTBI y su posición en lo referente a la violencia machista. En este sentido afirmó que esta violencia no puede ser calificada como "un divorcio duro", tal como dijo Alberto Núñez Feijóo este lunes en un programa de radio, en el que justificó así la condena por malos tratos del candidato de Vox en el País Valencià, Carlos Flores.

"Ayer anulaban la violencia de género y van 1.206 mujeres asesinadas. Las políticas del PP van en contra de la igualdad porque son cómplices de la extrema derecha. Por eso, porque ponemos el cuerpo, salgamos a las calles y hagamos memoria. Miremos a Italia, a Hungría a Polonia. No los vamos a dejar pasar", afirmó.

Sangil, exhortó a la ciudadanía a salir a las calles en el Orgullo y advirtió que esta manifestación no acabará hasta el 23 de julio, fecha de las Elecciones Generales. "Vamos a votar con orgullo, porque vamos a votar por nuestras vidas y nuestros derechos conquistados", añadió Sangil, quién recordó una frase del fallecido Pedro Zerolo: "Los derecho se conquistan, se celebran y se defienden. Es hora de hacerlo en las urnas".​