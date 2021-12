La alta transmisión de la variante ómicron amenaza con colapsar de nuevo el sistema sanitario, sobre todo en Madrid. La Mesa de Atención Primaria del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid advierte en un comunicado de que "si no se toman medidas urgentes" la Comunidad de Madrid se enfrenta "al colapso de la atención y a sus graves consecuencias sobre todo el sistema asistencial".

Con más de un 60% de los casos infectados por la nueva cepa ómicron, el control de la "grave" situación epidemiológica no se puede basar solamente en la realización de un test diagnóstico o autodiagnóstico, y el aislamiento posterior del paciente, afirman los médicos madrileños.

Por ello, reclaman al Gobierno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso más medidas en un momento de alta transmisión comunitaria. En ese sentido, la portavoz de la Mesa de Atención Primaria del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, Silvia Durán, ha reclamado a las autoridades sanitarias madrileñas un refuerzo de las plantillas de atención primaria y un aumento de los agentes covid en los centros de salud.

Durán estima necesario poder reorganizar la asistencia sanitaria, de forma que se puedan establecer circuitos diferenciados para asegurar la separación de los pacientes con sospecha covid y no covid y garantizar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario. "Necesitamos unidades externas a los centros de salud donde se pueda diagnosticar a aquellos pacientes cuyo test es positivo para que no acudan al centro de salud para realizarlo, tampoco acudan a las urgencias hospitalarias y no colapsen el resto de los niveles asistenciales", ha afirma Durán.

Según la propia Comunidad de Madrid, el impacto del nuevo pico epidémico sobre la actividad de atención primaria se refleja en el incremento de las actuaciones relacionadas con covid, la más alta de los últimos meses, con más de 284.000 consultas solo el jueves.

"Profunda preocupación"

Los médicos madrileños muestran su "profunda preocupación" ante esta situación y hacen un llamamiento "urgente" a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid para que valoren y pongan en marcha otras medidas que han demostrado su alta efectividad en situaciones epidémicas de alta transmisión comunitaria.

Entre otras medidas, sugiere reorganizar urgentemente la manera de prestar atención a la población, priorizando de forma selectiva toda la atención urgente o no demorable y limitando nuevamente el resto, dada la saturación y falta de recursos humanos, para poder abordarlo todo de la forma más segura posible.

También plantea el desarrollo de campañas de concienciación permanentes para alentar las actitudes personales que favorecen la lucha contra la infección: mascarillas adecuadas en cualquier ámbito de posible transmisión comunitaria, en exteriores y sobre todo en recintos cerrados, distancia interpersonal, ventilación y lavado de manos.

Igualmente, proponen establecer restricciones a la concentración de personas, especialmente en los recintos cerrados, la hostelería, los transportes públicos y los eventos sociales, así como adelantar las vacaciones escolares, para evitar la diseminación de la nueva cepa en la población infantil no vacunada.