¿Dónde comprar recambios de coches baratos online?

Cuando se trata de mantener nuestro coche en óptimas condiciones, encontrar piezas de recambio de calidad a precios asequibles puede marcar la diferencia tanto en tu bolsillo como en el cuidado de tu vehículo. En ocasiones, lo barato sale caro y, aunque en este artículo te explicaremos los mejores trucos para ahorrar en la compra de recambios de coches baratos por internet, es importante que tengas en cuenta que las piezas y productos que necesites para tu bólido deben mantener unos estándares de calidad para no perjudicar el motor u otras partes importantes.



Además, te presentaremos una selección de tiendas online fiables donde podrás encontrar una amplia variedad de recambios para satisfacer tus necesidades.



Consejos para encontrar piezas de coche baratas y de calidad

Si tienes conocimientos básicos de mecánica o simplemente conoces tu coche y sabes lo que necesita en cada momento, que sepas que puedes ahorrar mucho dinero en mantenimiento gracias a la compra de recambios, piezas o accesorios de coche por internet. Por otro lado, si eres de los que suelen ir al taller, pero estás pensando en ahorrar dinero en mano de obra y aún no sabes por dónde empezar, te recomendamos que antes de lanzarte a llenar tu carrito virtual te tomes tu tiempo y consultes el manual de usuario de tu coche para obtener información detallada sobre las piezas y los intervalos de mantenimiento recomendados. Una vez hecho esto, ya estarás listo para ahorrar desde la comodidad de tu casa, pudiendo comparar precios o costos de envío, así como consultar todas las ofertas y cupones Público con lo que podrás conseguir descuentos extra en muchas tiendas dedicadas al mundo del motor.



En muchas ocasiones, la compra de recambios de coches baratos online resulta más económica que las compras en tiendas físicas, al poder contar con promociones u ofertas que se ponen a disposición durante momentos puntuales y de las que te podrás mantener informado sólo con suscribirte a los avisos de tiendas como Norauto o Autodoc, que eventualmente lanzan cupones descuento sobre productos concretos, como líquido de frenos o neumáticos para distintas épocas del año.



Es importante mencionar que, aunque el ahorro es esencial a la hora de tomar decisiones, la calidad de las piezas de recambio es lo que sin duda te va a garantizar un funcionamiento óptimo de tu vehículo. De este modo, te recomendamos que des preferencia a marcas reconocidas, verificando siempre que el artículo que seleccionas es compatible con el modelo y el año de tu coche. Muchas tiendas online cuentan con herramientas en su buscador para que puedas especificar el tipo de vehículo para el que quieres comprar, facilitando con ello la elección. Otra ventaja de la compra por internet, que te permitirá ahorrar tiempo y dinero, es la posibilidad de leer las reseñas de otros clientes y así tener una idea clara de la calidad y eficiencia del producto.



Por último, recuerda que si te anticipas a las necesidades de tu coche, mediante la compra de productos para la nieve, aceite de motor, líquido de frenos o pastillas, vas a poder aprovechar mucho más las promociones online, pudiendo ahorrar en gastos de envío o consiguiendo descuentos mayores por compras a partir de cierta cantidad de dinero.



¿Cuáles son las mejores tiendas para comprar recambios?

La respuesta a esta pregunta depende en gran parte de aquello que estés buscando, sin embargo, aquí van algunas recomendaciones que seguro te serán de utilidad para encontrar tanto recambios de coche como otros accesorios muy prácticos.



Norauto.

Destaca por su amplio stock de piezas de recambio, desde componentes mecánicos hasta accesorios. Con amplia experiencia en el sector, esta tienda se ha posicionado como una de las favoritas por sus precios competitivos y su envío rápido, así como su fiabilidad y sólida reputación, contando con proveedores de recambios que son líderes en el sector del automóvil. En su catálogo encontrarás desde piezas de motor como correas de distribución y filtros, hasta accesorios como portabicicletas, radios y productos de cuidado y limpieza para coches de diferentes marcas y modelos. Algunos de los productos estrella de Norauto son los neumáticos de marcas como Michelín o Goodyear, adaptados a distintos modos de conducción y condiciones climáticas, con los que además podrás conseguir descuentos directos o ahorro en carburante a través de su web. Por otro lado, si necesitas cambiar la batería de tu coche, puedes solicitar un cambio de la misma a domicilio y conseguir 10€ de descuento al cambiar la usada por la nueva. En el caso de Norauto, además, puedes contar con asesoramiento muy completo que te ayudará a descubrir las necesidades de tu vehículo y así adquirir un mayor conocimiento sobre artículos para su mantenimiento o necesidades específicas que puedan surgir en la carretera. En caso de requerirlo, la tienda también ofrece a través de la web servicios de taller de los que te podrás beneficiar también de precios reducidos en puesta a punto para la ITV y otros servicios.

Batería. — Fuente: Norauto

Autodoc.

Otra de las grandes favoritas y con una amplia red de proveedores es Autodoc, que gracias a la calidad de sus piezas y un sistema de búsqueda intuitivo se ha ganado el favor de los propietarios de coches de diferentes marcas y modelos. Desde piezas mecánicas como frenos, embragues y amortiguadores, hasta baterías, filtros y aceites, en la web de Autodoc podrás encontrar todo lo que necesites para el mantenimiento y reparación de tu vehículo con proveedores de confianza para un rendimiento óptimo. Además, suelen tener promociones y ofertas especiales que te brindan la oportunidad de obtener recambios de coches baratos que necesitas a precios bastante por debajo de lo que encontrarás en tiendas físicas. Algunos de los productos más demandados de venta online son los discos y pastillas de freno, esenciales para la seguridad de tu coche y que de no estar conforme podrás devolver hasta 200 días después de su compra, garantizándote con ello la fiabilidad y seguridad de comprar por internet. Otro artículo que debes tener en cuenta si quieres que tu motor no se dañe es el filtro de aceite, que podrás obtener en Autodoc por apenas 5€, así como filtros de aire que te evitarán en un futuro pagar una elevada factura en reparación por apenas 50€. Recuerda que al igual que Norauto, Autodoc también ofrece prácticos consejos y videos tutoriales con los que aprender a realizar tú mismo las tareas de cambio de piezas y mantenimiento de tu coche, permitiéndote ahorrar mucho dinero en mano de obra especializada.

Filtro aceite. — Fuente: Autodoc

DhGate.

A pesar de que DhGate no está únicamente especializada en recambios de coches baratos, lo cierto es que en su catálogo podrás encontrar desde filtros de aire y aceite hasta pastillas de freno y luces, así como otros accesorios muy prácticos, como sistemas GPS o decoración para el interior de tu vehículo. Uno de los mayores fuertes de DhGate son sus precios súper competitivos, especialmente si se compra al por mayor o se realizan compras de cantidades altas de dinero, ya que de esta forma se te puedes beneficiar del cupón DhGate exclusivo para Público con el que ahorrar hasta 10€ en tu compra. Al ser una plataforma de comercio electrónico global, puedes aprovechar las ofertas y descuentos de cualquier parte del mundo para obtener repuestos o cualquier tipo de pieza de pequeño tamaño que puedas necesitar. En este sentido, DhGate resulta muy útil no sólo para propietarios de coches, sino también para pequeños talleres que busquen partes para el motor, electrónica o mejora o recambios de los distintos sistemas de un coche. Otras de las categorías de la tienda, que destaca por su enorme variedad, es la gama de bombillas y luces, desde faros principales y luces traseras hasta luces interiores y de matrícula. Por último, si eres de los que no sólo cuida el interior de tu vehículo sino que también se preocupa de la apariencia exterior, te recomendamos los kit de limpieza de DhGate, donde no te faltarán artículos para llegar a cualquier rincón o ranura por pequeña que sea.

Luces coche. — Fuente: DhGate

Bangood.

Siguiendo la línea de DhGate se encuentra otra tienda que puede competir en la venta de recambios de coches baratos por internet. Aunque no sólo está centrada en este sector, una de las categorías más importantes de Banggood es la dedicada al mundo del motor, en donde podrás encontrar categorías tan diversas como parachoques, baterías, componentes del motor e infinidad de productos para mantener tu coche en óptimas condiciones. Otros artículos disponibles a muy buen precio son las luces, alfombrillas y fundas para asientos, así como accesorios para personalizar tu vehículo de la forma más original. Además, si quieres proteger tu coche de posibles robos o choques y daños innecesarios, en Banggood cuentan sensores de aparcamiento, alarmas antirrobo y sistemas de monitoreo de presión de neumáticos. Recuerda que en la mayoría de los productos hay aplicados descuentos muy atractivos, por lo que a pesar de que en ocasiones algunos envíos pueden durar varios días, merece la pena si quieres ahorrar en la compra de recambios de calidad a precios realmente bajos gracias a los cupones Banggood.



Componentes coche. — Banggood

Ya sabes, aunque a priori encontrar piezas de recambio de coche baratas y de calidad puede parecer un desafío, son muchas las formas de lograrlo y en internet podrás encontrar un gran aliado para ello, ahorrando mucho dinero y sin sacrificar la salud de tu vehículo.