El Gobierno y la Comunidad de Madrid han puesto sobre la mesa medidas que supondrían volver a la fase 1 del Plan de Transición en toda la región. Según ha podido saber Público, las autoridades sanitarias están intentando que se apliquen esta misma semana medidas más restrictivas que tienen que ver con limitar aforos y fomentar el teletrabajo. El plan del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de esperar a comprobar cómo evoluciona la pandemia tras las medidas de restricciones de movilidad en 37 zonas no convence a todas las autoridades.

Esto se planteó en las reuniones celebradas este lunes entre los equipos designados por el Gobierno y por la Comunidad de Madrid, aunque no se avanzó sobre ello ya que fueron unas "reuniones técnicas" que han servido de "toma de contacto". Sin embargo, las fuentes consultadas insisten en que el Ejecutivo madrileño ya no se cierra en banda a esta opción y que hay que trabajar de manera "formal" y "seria" sobre ellas.

A lo largo del día de hoy se ha estudiado también la evolución del coronavirus tras el último Informe Epidemiológico Semanal que, según la Consejería de Sanidad, explicará el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, este miércoles. También está previsto que Zapatero explique las nuevas zonas afectadas.

Aunque falta que el Ejecutivo confirme las zonas, los datos de la Comunidad de Madrid ya indican las 16 áreas que superan los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el principal criterio de Sanidad para restringir la movilidad.

Estas zonas son: Lavapiés, Canillejas, García Noblejas, San Isidro, Rafael Alberti, Orcasitas, Vicálvaro-Artilleros, Campo de la Paloma, Villaamil (Madrid), Doctor Trueta, Miguel Servet (Alcorcón), Alcalde Bartolomé González (Móstoles), Las Fronteras (Torrejón de Ardoz), Panaderas (Fuenlabrada), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba) y Villa del Prado (Villa del Prado).

Situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid./ Comunidad de Madrid

"Sabemos que es muy difícil que la población cumpla con un confinamiento voluntario y por esto se está trabajando en nuevas medidas que consigan frenar el virus y que no nos lleven a un confinamiento como el de marzo", explican fuentes conocedoras de las conversaciones.

Pero no hay acuerdo entre las partes. Y tampoco dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La rueda de prensa de Zapatero del pasado miércoles, en la que anunció los "confinamientos selectivos", ha acrecentado la crisis interna del Ejecutivo madrileño. La puesta en escena del viernes —con Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado y Enrique Ruiz Escudero— intentó dar una imagen de unidad del Gobierno, aunque la tensión entre la presidenta y las autoridades sanitarias aumenta según avanza el coronavirus.

De hecho, autoridades sanitarias de la Comunidad quieren que se apliquen medidas más restrictivas en toda la región desde hace tiempo y, pese a la tensión, señalan que ya hay un cambio en todo el Gobierno. Este mismo martes Ayuso no ha descartado que algunas limitaciones se apliquen en toda la región durante una entrevista en Onda Cero: "No me sabe bien que haya un bar en Usera o Vallecas que cumple con sus normas, que a las 22.00 horas esté cerrado y todo el mundo esté luego de copas a las 23.00 horas por Chamberí, Salamanca o Chamartín".

Medidas como las de la fase 1 permitirían que se evite el confinamiento total así como el cierre de centros educativos en toda la región y que se continúe trabajando. El objetivo sería limitar el riesgo de contagios en espacios cerrados como comercios o en el ocio.