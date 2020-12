Una abuela de Nueva Zelanda ha abierto el debate en internet sobre el cuidado de los nietos después de contar que ha decidido cobrar a su hija por cuidarlo algunos días mientras ella trabaja. La mujer decidió publicar su historia en Reddit y preguntar si las demás personas creen que hizo bien al pedir la contribución por ocuparse del niño. "No soy una guardería, tengo mi propia vida", argumentó esta abuela indignada en la web.

"Mi hija tiene 29 años tiene un hijo de un año y pronto tendrá que volver a trabajar", se puede leer en la publicación de la que se ha hecho eco distintos periódicos locales. "Ella trabaja cinco días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día de 7:30 am a 3:00 pm, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana".

La hija argumentó que el costó que le pedía era más de lo que podía pagar con el salario que ganaba en su actual trabajo

"Por supuesto que estoy abierto a pasar tiempo con mi nieto", prosigue la abuela en el foro para añadir: "pero le expliqué que me gustaría recibir un pago de 12 libras australianas (10 euros) por hora". Tal y como cuenta en el foro, su hija acepto la propuesta y quiso entender lo que su madre proponía, pero sugirió un cobro menor, de unos 10 libras (8 euros la hora). La hija argumentó que el costó que le pedía era más de lo que podía pagar con el salario que ganaba en su actual trabajo, que eran de uno 22 libras la hora. Es decir, esta abuela quería pedir por cuidar de su nieto más de la mitad de lo que su hija podía ganar en su puesto de trabajo.

A la abuela, sin embargo, esta petición de rebajar el salario no pareció haberle gustado para nada. "Trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a estar renunciando a ese tiempo. entonces necesito dinero para reemplazar ese tiempo que estoy renunciando a mi trabajo." añadía la mujer. Además, cuenta que su hija se ofreció en todo momento a pagar la alimentación de su bebé, así como otros gastos necesarios y que solo sería dos o tres días, ya que el resto de la semana se ocuparía del bebé sus abuelos paternos.

La historia tiene más de 400 comentarios debatiendo sobre el asunto y entre ellos hay comentarios de todo tipo. Y si bien algunos han comprendido que la abuela no tiene ningún deber de cuidar a su nieto, algunos lectores del foro le han achacado su falta de empatía por pedir una contribución tan alta. "Amiga, solo di que no quieres cuidar niños. Estás pidiendo más de 2/3 del dinero que gana antes de impuestos. Obviamente, no puede pagar eso", le comentaba una persona. Otros coincidían en que era un error pedir tanto dinero, puesto que eso era lo que normalmente cobraban los centros especializados. "Claro, probablemente tendrá que pagar eso en una guardería, tal vez incluso más. Pero un centro viene con calificaciones y certificaciones", agregaba otro usuario.

Sin duda, esta abuela neozelandesa ha abierto debate interesante en internet que gira alrededor del tema de la conciliación laboral: ¿Tienen los abuelos alguna obligación moral en cuidar a sus nietos cuando ellos van a trabajar?