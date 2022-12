Condenan a un concejal del PP de un pueblo de Zaragoza por matar a un perro y dejar malherido a otro

El concejal del Partido Popular en el Ayutamiento de Muel (Zaragoza), Antonio Clos Andrés, ha sido condenado a casi dos años de prisión (23 meses) por disparar contra dos perros de raza nórdica de nombres Colmillo Blanco y Somo, según ha publicado el Heraldo de Aragón. El primero apareció muerto al día siguiente con el cuerpo marcado por 400 perdigones y el segundo consiguió llegar muy malherido hasta su dueña. El concejal también ha sido inhabilitado durante cinco años de cualquier trabajo relacionado con el mundo animal.

Los hechos se produjeron la tarde del 5 de julio de 2020 en el municipio de Muel. La dueña de los canes paseaba cerca de la hípica del Campo de Cariñera junto con una amiga y sus perros atados. En un momento dado, la propietaria decidió soltarlos para darles libertad. Al poco, ambas amigas se asustaron tras escuchar "una ráfaga de disparos". Como los perros tardaban en volver decidieron salir en su búsqueda.

Las amigas se cruzaron con el concejal que tiene una granja por la zona. Según relata la juez, Somo llegó hasta su dueña "arrastrándose con 300 perdigones en lengua, labios, cara, parte lateral y ventral de cuello, hombro y antebrazos". Por su parte, de Colmillo Blanco no se supo nada hasta el día siguiente cuando lo encontraron en las inmediaciones cercanas al lugar de los hechos sin su arnés. El animal "resultó muerto en el acto" con 400 balines por su cuerpo.



Delitos de maltrato animal

Antonio Clos Andrés ha sido condenado por dos delitos de maltrato animal por

la magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza, según ha publicado el citado medio, tras no dar ningún tipo de explicación ni en la fase de instrucción ni el juicio oral por su derecho a no declarar. El concejal tendrá que abonar una cantidad de 1.600 euros a la propietaria de los canes para cubrir los daños morales producidos y los gastos del veterinario.

La dueña de los canes ha explicado que se muestra "contenta" porque se ha sabido "la verdad". La propietaria ha agradecido a los colectivos de protección animal y a la Guardia Civil su labor y ha pedido la dimisión inmediata del concejal del Partido Popular.



Condena "insuficiente"

Desde el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) han asegurado a Público que esta condena, al igual que prácticamente todas las que tienen lugar por delitos de maltrato animal, es "insuficiente" porque no tiene "justificación alguna su reacción con dos animales que no suponen ninguna amenaza". El partido teme que esta persona "no pisará la prisión a pesar del peligro que supone, no solo para los animales sino para el conjunto de la sociedad".

La futura reforma del Código Penal en materia de protección animal preocupa al partido, ya que prevén que "sea más sencillo para los jueces cambiar las penas de prisión por multas económicas y los condenados queden impunes". Según PACMA, estas personas "necesitan castigos más duros" y también proporcionales "soporte médico adicional" para saber cómo pueden cometer delitos de esta índole.