La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dará un informe negativo sobre la macrourbanización en Doñana

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) presentará un informe negativo sobre la macrourbanización turística que la Junta de Andalucía quiere levantar en Trebujena (Cádiz), según ha adelantado EFE. El complejo, cuya pretensión es ubicarlo junto a las marismas del Guadalquivir y frente al parque natural de Doñana, no tendrá la luz verde de este organismo, que es quien tiene la última palabra sobre su aprobación.

El informe técnico que emitirá la CHG en las próximas semanas, responde a su declaración sobre los recursos hídricos y la inundabilidad del complejo, que constaría de una macrourbanización de 300 viviendas, hoteles y campos de golf en el municipio gaditano.

Según estas informaciones, la CHG no contempla asignaciones de "nuevos recursos que no están planificados". Sobre su ubicación, el informe indicará que el proyecto está en zona de dominio publico marítimo-terrestre y que las posibilidades de construcción en esa zona son competencia de la Junta de Andalucía.

El Gobierno, a través de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha rechazado el proyecto, mientras que el alcalde de la localidad, Ramón Galán de Izquierda Unida (IU), se mostró "rotundamente" en contra el proyecto.

La Junta, por su parte, dice que no ha autorizado "nada" en Trebujena y culpa al PSOE de impulsar el proyecto. "Alguien debería explicarle a la señora Ribera que este proyecto no es nuevo, que no ha entrado en la Junta de Andalucía hace unos meses, sino que fue el gobierno socialista de la Junta de Andalucía quién amparó e impulsó este proyecto a lo largo de los años", ha advertido el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.

En esta misma línea, el consejero ha declarado este martes que el informe favorable de la Junta está supeditado a lo que responda la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre la viabilidad del proyecto en una zona inundable, unas marismas desecadas en el Guadalquivir, y sobre la disponibilidad de recursos hídricos de esta cuenca de competencia estatal.

El alcalde de Trebujena, IU Andalucía e IU Cádiz están "convencidos de que el pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es decisivo para el futuro del proyecto, será contrario al mismo y va a dar al traste" con él, adelantaba este martes.

"Lamentamos que la Junta de Andalucía haya avalado un proyecto urbanístico en el entorno del Parque Natural de Doñana. Una decisión que abunda en la gestión kamikaze del agua que está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla en un contexto de sequía severa y de escasez de agua", ha valorado.

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha confiado en que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "paralice", con el informe que a priori será desfavorable, el "macroproyecto" urbanístico y turístico.