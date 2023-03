El conflicto territorial se mantiene como el tema que más polariza a la sociedad catalana

El conflicto político catalán no se ha resuelto. No solo es una cuestión que evidencian las reivindicaciones que mantienen a los partidos y entidades independentistas, sino que es una percepción ciudadana. Así lo constata la encuesta Convivencia y cohesión en Catalunya, realizada por el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) a través de más de 2.000 entrevistas, y que lo sitúa como la cuestión que más polariza a la sociedad.

El estudio se ha presentado este martes y también refleja que ahora mismo la lengua es el segundo tema que más polariza a los catalanes, a la vez que retrata a la sociedad del país como mayoritariamente abierta a la acogida de refugiados, respetuosa con las diversas identidades sexuales, crítica con el incremento del gasto militar o preocupada por las crisis económicas y el mal funcionamiento de la democracia. Pero también detecta un empeoramiento de los indicadores de convivencia y opiniones racistas o intolerantes.

La coordinadora del informe, Berta Barbet, ha manifestado en la presentación que "el conflicto ya no está entre las ideas políticas, sino que se ha vuelto un problema entre derechos de la gente que habla una lengua u otra". El director del ICIP, Kristian Herbolzheimer, ha añadido que el conflicto político está "latente", recordando que "viene de lejos y que va para largo". "Los niveles de crispación política han cambiado, el debate se ha trasladado a diferentes ámbitos, pero el tema de fondo todavía está ahí", ha insistido.

La encuesta muestra que la percepción ciudadana es que el procés independentista es el tema que más polariza a la sociedad, por delante de la lengua de uso habitual. Bastante por debajo aparecen la inmigración, la clase social, los impuestos, el estado del bienestar -los tres ámbitos prácticamente al mismo nivel- y, a mayor distancia, el feminismo. En todos los casos, la percepción es que la polarización se ha incrementado desde 2020.

Sin embargo, en general, la opinión es que la convivencia se mantiene en un nivel suficientemente elevado, similar al de hace un año, con el municipio o barrio como el ámbito en el que está en mejor situación (6,6 sobre 10), por delante del conjunto de Catalunya (6,3) y de España (5,6). Asimismo, la sensación generalizada es que tanto partidos políticos como medios de comunicación están más polarizados que la sociedad en general.

Con todo, existe un empeoramiento de los indicadores de convivencia y, por ejemplo, según el 74,2% de los encuestados hay un nivel bastante o muy elevado de incivismo, 12 puntos más que en la encuesta de 2020. Más del 44 % de los encuestados cita la inseguridad, 11 puntos más que en el anterior estudio, y el 46,8% considera que existe una "mala integración de las personas recién llegadas".



Crisis económicas y cambio climático, principales riesgos

A la hora de señalar los principales riesgos y amenazas para la sociedad, lo más citado son las crisis económicas o financieras (83,8%), frente al mal funcionamiento de la democracia (77,8%), el crisis climática (75,4%), la desinformación y las fake news (74,9%), el aumento de la desigualdad (74,2%) y el aumento de la extrema derecha (71,2%), claramente por encima de la polarización política (61,9%) o el racismo (61,7%).



El 62% de los catalanes opina que el gasto militar es demasiado elevado

Por el contrario, se considera que los principales riesgos y amenazas para la propia seguridad son "la creciente influencia de Rusia en el mundo" (53,3%) y el incremento del gasto militar (51,9%). En este sentido, el 62% de los catalanes opina que el gasto militar es demasiado elevado, mientras que sólo el 5,1% cree que se destinan demasiados pocos recursos.



Volumen significativo de opiniones racistas

El propio documento del ICIP destaca que "un sector significativo de la población tiene percepciones y opiniones preocupantes". Y al respecto, Berta Barbet ha añadido que se ha identificado a un grupo "con un creciente malestar en cuanto al cambio social, que implica diferentes culturas y formas de vida", relacionados, por ejemplo con la globalización o el feminismo, pero ha admitido que "no se trata de un solapamiento claro cuando lo que miramos es la incomodidad con quien piensa diferente, donde encontramos mayor dispersión".

Así, por ejemplo, un 32% de los consultados percibe que su cultura o forma de vida está amenazada, un 28% desconfía mucho del resto de la ciudadanía, un 24% considera negativa la inmigración -aunque un 64% de la población considera que convivir con personas de diferentes contextos enriquece a la sociedad-. Aunque la mayoría de catalanes manifiesta sentirse cómodo con refugiados, personas de diferente creencia religiosa a la propia o personas LGTBI+, cerca del 20% afirma no sentirse cómodo con las personas trans.

Aunque la mayoría de catalanes se pronuncia a favor de acoger a refugiados, el volumen varía en función del origen. Mientras que el 71,9% está bastante o totalmente a favor de acoger a refugiados ucranianos, la cifra baja al 54,4% si son sirios.