Un consejero de RTVE denuncia que Moncloa vetó el pasado enero el regreso de Jesús Cintora a la televisión pública

Roberto Lakidain, consejero de RTVE a propuesta de Unidas Podemos, ha revelado en el podcast Pandemia digital que el periodista Jesús Cintora, despedido de RTVE en julio de 2021 después que los responsables de la televisión pública decidieran retirar su programa Las cosas claras de la parrilla, estuvo a punto de regresar a RTVE hace tres meses pero el veto de Moncloa lo impidió.

Aunque se sabía desde hace tiempo que el despido de Cintora de RTVE se debió a motivos políticos y presiones de la competencia, Lakidain ha sido muy explícito y contundente. " [Jesús Cintora] Está sufriendo lo que no debía haber sufrido por veto político", ha denunciado Lakidain

Según ha explicado Lakidain, el regreso de Jesús Cintora a la televisión pública "se cerró a finales de enero de 2023". "Me llamaron a finales de ese mes para decirme que estaba cerrado", ha abundado Lakidain, quien ha contado que aunque "había que definir el programa", un miembro de la dirección de RTVE llegó a reunirse con la productora y el propio periodista.

Todo parecía hecho, pero algo se torció. "Este responsable sólo me dijo una cosa. El mismo día que me dijo que estaba cerrado lo de Jesús Cintora, también me dijo que al día siguiente tenía que ir a Moncloa para otras cuestiones, en concreto para hablar del semestre de la presidencia española de la Unión Europea. Yo lo di por cerrado, pero al día siguiente de la reunión de Moncloa me llamaron y me dijeron que no podía ser lo de Jesús Cintora", señala Lakidain.

"Me dijeron que era por circunstancias que realmente no acababan de tener encaje, que no las veían claras. Dijeron que sí, pero hoy va a ser que no. Y efectivamente ha vuelto a ser que no", ha añadido Lakidain.

Este consejero de RTVE próximo a Podemos señala directamente y sin tapujos a la presidencia del Gobierno: "Lo repetiré en mil sitios: es en Moncloa, ese espacio que en algunas altas direcciones de RTVE llaman la Casa de Dios, donde vetan a Jesús Cintora".