El constitucionalista Francisco Bastida cree que sería "razonable" cobrar a los negacionistas que ingresen por covid

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida considera que la actitud de personas que, por sus ideas o creencias, no quieren vacunarse contra la covid-19, los conocidos como negacionistas, no ha de poner en peligro la vida o la integridad física de los demás.

Por esto, Bastida plantea que "entraría dentro de lo razonable" exigir a un negacionista, en las actuales circunstancias de pandemia y de presión hospitalaria, el pago a la Seguridad Social por la atención médica recibida si es que ha tenido que ser ingresado por contraer la covid-19.

"Si uno quiere escalar una montaña sin el equipo adecuado y con previas advertencias del riesgo que corre y luego se cae, el helicóptero de rescate no tiene por qué salirle gratis, o sea, pagado por todos los demás; el Estado no puede ser un seguro universal y menos para gente irresponsable", ha argumentado el experto en Derecho, a preguntas de Europa Press.

Bastida cree que también encajaría en la Constitución la vacunación obligatoria como "último recurso"

A juicio de Francisco Bastida, en el momento de que hay evidencia científica de que la vacuna frena drásticamente el virus SaRS-CoV-2, negarse a poner la vacuna es un gesto de "insolidaridad manifiesta". "Estamos hablando de derechos específicos, del derecho a la vida y del derecho a la integridad física de las personas", ha añadido.

Así, si bien un estado democrático ha de respetar en la medida de lo posible la decisión de unas personas que en base a sus ideas o creencias no quieran vacunarse, también tiene todo el derecho a imponer, si fuera necesario, a los no vacunados las restricciones que se consideren indispensables "para preservar la vida o la integridad física de los demás". Es en este contexto, donde está justificado y tiene encaje legal el certificado covid.

Incluso encajaría en la Constitución Española, ha dicho Francisco Bastida, imponer la obligación de vacunarse. No obstante, eso sería ya el "último recurso" y no está justificado con las actuales porcentajes de vacunación y de presión hospitalaria. "Creo que medidas como el pasaporte covid son suficientemente disuasorias para inducir a la vacunación de los que aún no lo han hecho pudiendo hacerlo", ha considerado.

A juicio de Bastida, los negacionistas y los antivacunas son personas que, ejerciendo su opción y su libertad, perjudican a los demás. "No son como el testigo de Jehová que, en razón de sus creencias, se niega a hacerse una transfusión de sangre. La decisión de los antivacunas y negacionistas de la covid repercute en los demás", sostiene el catedrático de Derecho Constitucional.