Los madrileños podrán participar en una nueva consulta popular sobre monarquía o república convocada para el 22 de junio. Para ello se instalarán cerca de 100 mesas en los barrios del centro de Madrid, como en Lavapiés, Malasaña, o en Plaza de España y El Retiro. La Confluencia de Iniciativas de Consultas Republicanas organiza esta iniciativa “porque decidir es un derecho fundamental”, según indican en un comunicado.



Luis Gimeno Lopesino, portavoz de la Asamblea de Leganés por la República, explica a Público que el objetivo principal es dar voz a una cuestión que ha estado enterrada durante mucho tiempo. “Estaba en la papelera, pero poco a poco las personas se interesan más y te preguntan por ello”, afirma Gimeno Lopesino, quien añade que aspiran “a extender el movimiento a nivel estatal”.



Lopesino: "Juan Carlos I debería renunciar a sus privilegios"​

No son pocos los motivos por los que piden una consulta para que las instituciones realicen un referéndum con el fin de elegir el modelo de Estado. "No nos preguntaron en 1978, no nos preguntaron en 2014 -cuando fue coronado Felipe VI- y tampoco entra en sus planes hacerlo", indican en la nota de prensa.

El 22 de Junio volvemos a sacar las urnas a la calle para votar sobre la forma de Estado. Ahora nos toca a las madrileñas poder ejercer el derecho a decidir. Para ello contaremos con aproximadamente 100 mesas repartidas por todo el centro de Madrid.

El #22J Madrid Vota. pic.twitter.com/vBHCKFyDB2 — Consulta Republicana Madrid 22J (@Madrid22j) 28 de mayo de 2019

Sobre la reciente decisión de Juan Carlos I, que este mismo lunes anunciaba su retirada de los actos institucionales, Gimeno Lopesino asegura que "debería renunciar a sus privilegios". Hasta ahora, el rey emérito se estaba llevando al bolsillo casi 200.000 euros anuales por sus servicios de representación institucional, una cifra que ahora podría ser rebajada por su retirada. Tras este anuncio, el impulso del movimiento republicano podría ser más fuerte que nunca.

La familia real supone un coste muy alto a los ciudadanos ya que cuesta casi 8 millones de euros de los presupuestos. Recientemente se dio a conocer el retrato institucional de Felipe VI, que se ha colgado en la Mesa de la Cámara del Congreso y que costó a los españoles 88.000 euros.

Por motivos como este, los organizadores de esta consulta popular hacen un llamamiento a los madrileños y madrileñas para dar voz y extender el movimiento republicano. De hecho, hasta ahora más de 100.000 personas han participado en las consultas sobre monarquía o república que se han realizado en 23 barrios y pueblos, principalmente de Madrid, y 18 universidades de todo el Estado.