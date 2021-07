Consulta cómo quedan las restricciones covid en tu comunidad en el inicio de las vacaciones 

Con la llegada del fin del estado de alarma, las comunidades son las responsables de las limitaciones y restricciones covid que se aplican en cada territorio.

Con el inicio y las vacaciones, los repuntes entre los más jóvenes siguen aumentando, es por eso que algunas comunidades si que piden restrcciones perimetrales y de horario nocturno.

Andalucía

Estará abierta la hostelería hasta medianoche y hasta la 1.00 en exteriores sin atender a nuevos clientes. Los aforos dependen del nivel de desescalada de la provincia, teniendo como máximo ocho comensales en el interior y diez en el exterior. Los bares y el ocio nocturno abren hasta las .2.00 con aforos dependiendo del nivel al que se encuentren, igual que en la hostelería. Las pistas de bailen únicamente se podrán utilizar en los municipios que se encuentren en nivel 1.

Las provincias de Almería y Málaga están al nivel 1; mientras que Cádiz y Huelva tienen la mayor parte de su territorio en ese nivel y solo uno de sus distritos sanitarios en nivel 2. Jaén, Córdoba y Granada se encuentran al completo dentro del nivel 2; así como Sevilla con la excepción del municipio de Cantillana que es el único de la comunidad que está en nivel 4

Aragón

La comunidad retorna a Fase 2. Las reuniones serán de un máximo diez personas. Los aforo en las terrazas estarán al 100%, mientras que en interior será del 50% con grupos máximos de seis personas. No se permite el consumo en barra. El cierre de la hostelería desde el 9 de julio será a las 23.00 horas y del ocio nocturno a las 00.30 horas.

Asturies

El Gobierno regional no ha impuesto toque de queda ni limitaciones perimetrales. La hostelería puede cerrar como máximo a la 1.00. Se permiten las reuniones de seis personas en el interior y diez en el exterior. Además, los establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 3.00. Por otro lado, los eventos multitudianarios podrán aglutinar a 5.000 personas en el exterior y a la mitad en el interior.

Illes Balears

Todas las islas se encuentran a nivel 1 desde el 4 de junio y pueden cerrar bares y restaurantes a las 2.00. Los bares y restaurantes podrán abrir hasta las 00.00 con seis comensales en el interior y diez en el exterior. Las islas no exigen ningún tipo de test covid-19 a los turistas españoles que estén vacunados.



Canarias

No hay toque de queda en las islas. Las islas que se encuentren en nivel 1 (todas, excepto Tenerife y Lanzarote) podrán reunirse hasta diez personas. Además se permitirán diez comensales en las terrazas de los bares y seis personas en el interior. El cierre de la hostelería es a las 00.00. En las islas que estén en nivel 2, se podrán reunir hasta seis personas en terraza y cuatro en interiores. El cierre de la hostelería será también a las 00.00 horas. Los turistas nacionales vacunados podrán entrar en las islas sin presentar una prueba covid-19.

Cantabria

Sin restricciones horarias para la hostelería, tendrán el mismo cierre que marque su licencia, como antes de la pandemia. El aforo en los bares y restaurantes sí se mantiene, hasta seis personas en el interior y diez en el exterior en aquellas provincias que estén en nivel 1.Para consultar en qué situación está cada municipio cántabro puedes hacerlo aquí.



Castilla-LaMancha

La comunidad tampoco aplica el cierre perimetral ni toque de queda. Los bares cierran a la 1.00 y permiten hasta un máximo de diez personas en mesa tanto en interior como exterior. Se permite la celebración de eventos multitudinarios de hasta 1.000 personas y la pertura del ocio nocturno hasta las 3.00.

Castilla y León

No hay cierres perimetrales en toda la comunidad. Los bares y restaurantes están abiertos hasta la 1.00 en el interior y hasta las 2.00 en el exterior. El número máximo de personas por reunión son de diez comensales dentro y fuera del establecimiento. El ocio nocturno puede abrir hasta las 2.00.

Catalunya

No cuentan con cierres perimetrales ni toque de queda. Los bares y restaurantes estarán abiertos desde las 6.00 hasta la 1.00. En bares y restaurantes se permiten seis comensales dentro del establecimiento y un máximo de diez personas fuera. No hay limitaciones en las reuniones sociales, pero desde el Ejecutivo recomiendan que no sobrepasen las diez personas. Desde el 9 de julio quedará cerrado el interior del ocio nocturno.

Ceuta

La ciudad autónoma no impone ni toque de queda ni limitaciones en las reuniones. Los bares, restaurantes y ocio nocturno podrán abrir hasta las 2.00. Con respecto a los comensales, podrán ser un máximo de seis en el interior y ocho en el exterior.

Euskadi

No hay cierres perimetrales, toque de queda ni limite de personas en reuniones sociales. Los bares, restaurantes y ocio nocturno deberán cerrar a las 2.00, con un máximo de seis personas por mesa en interiores y exteriores. El aforo del interior de la hostelería se mantendrá en el 50%.

Extremadura

A pesar de no haber cierres perimetrales ni toque de queda, se limitan las reuniones a diez personas. El cierre de la hostelería y el ocio nocturno se establece como máximo es a las 3.00. Se permiten seis personas en el interior y diez en el exterior.



Galicia

La Xunta establece el toque de queda en municipios con una incidencia de más de 500 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días o 200 positivos en siete días. La hostelería puede abrir hasta la una de la mañana siempre que tenga medidores de CO2. Se mantienen a seis comensales en el interior y 15 en terrazas. Se reabre el ocio nocturno salvo en municipios con incidencia alta. Los comercios y actividades culturales se mantienen con un 75% de aforo.

Madrid

La Comunidad no tiene vigente el toque de queda ni los cierres por zonas básicas de salud. La hostelería abrirá desde las 6.00 hasta la 1.00. El ocio nocturno puede abrir hasta las 3.00. Los comensales máximos en terraza serán de ocho personas y en interior de seis. No se permite el consumo en barra y los aforos en teatros, cines y centros comerciales están hasta el 75%.

Melilla

La ciudad autónoma ya no tiene ni cierre del territorio, ni toque de queda ni limitaciones en reuniones. La hostelería y el ocio nocturno pueden abrir hasta las 2.00. Los comensales serán de un máximo de seis personas en interior y ocho en exterior.

Murcia

El ocio nocturno se permitirá solo en exterior, con un máximo de diez personas por mesa. No se permitirán celebraciones en los municipios con la tasa de transmisión muy alta. Si es baja, un aforo del 75% en el interior con un máximo de 100 personas. El cierre de actividad no esencial, como los bares, será a las 02.00.

Navarra

La Comunidad Foral no dispone de toque de queda ni de cierres perimetrales, además se elimina la prohibición de las reuniones privadas. En la hostelería se podrán reunir hasta seis personas en el interior y diez en el exterior. Los bares, restaurantes y el ocio nocturno cerrarán a la 1.00.

País Valencià

A partir de 10 de julio el ocio nocturno permanecerá cerrado, solo se podrá abrir en condiciones de cafeterías y bares. La hostelería cerrará a las 00.30 horas y se deja de servir a las 00.00 horas. La reducción de aforo en espectáculos masivos, pasará de 4.000 a 3.000 personas en espacios abiertos y de 3.000 a 2.000 personas en espacios cerrados. No están permitidas las fiestas populares, pasacalles o desfiles.