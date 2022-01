Los contagios y las navidades reducen las reservas de sangre a niveles alarmantes

Qué debes saber para acudir a donar

En la actualidad, los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.



Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.