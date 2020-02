Continúan las protestas por la crisis del sector agrario: "El campo no se vende, se defiende"

Las protestas de los agricultores y ganaderos continúan este miércoles con concentraciones en Granada, Pamplona y A Coruña para pedir precios justos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide a los manifestantes que "aprieten para defender sus derechos" porque "tienen razón", un mensaje que ya lanzó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a las organizaciones agrarias.

En Granada, miles de personas recorren las calles de la capital granadina bajo el lema "recios justos para un campo vivo". Pese a que las organizaciones agrarias y ganaderas habían convocado una tractorada por la crisis del sector, las autoridades no han permitido su acceso para unirse a la marcha.

Por su parte, los ganaderos gallegos han llamado a la movilización y se concentran frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña contra el uso de la leche "como producto reclamo" por parte de las empresas distribuidoras.

"Siguen con precios de hace cinco años, a 56 céntimos el litro. Esas mismas cadenas que unos kilómetros después, en Francia, un país excedentario, tiene el precio a 73 céntimos", ha denunciado el secretario xeral del sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) Roberto García, para después urgir la convocatoria de la mesa del acuerdo lácteo.

En Pamplona, los manifestantes reivindican "precios dignos en origen" y destacan que "el campo no va a parar". Convocados por los sindicatos UAGN y UCAN, han colapsado Pamplona con cerca de 200 tractores. Se han visto también carteles con el mensaje "El campo no se vende, se defiende" y se han coreado consignas como "si el campo no se arregla, guerra, guerra, guerra".

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el presidente de UAGN, Félix Bariáin ha destacado que llevan "décadas perdiendo dinero y estamos pagando a precio de 2020 y cobrando a precios de 1970". "Me gustaría a mi que los diputados que están en el Congreso se rebajase el sueldo hasta lo que cobraban en los años 70, veríamos cuánto duran", ha remarcado.